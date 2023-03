Gutes Tun und SAP-Sinfonieorchester in Schwetzingen erleben

Schwetzingen. Bewegte klassische Musik erleben und dabei etwas Gutes tun: Das SAP-Sinfonieorchester spielt am Sonntag, 26. März, um 19 Uhr ein Benefizkonzert im Rokokotheater im Schloss Schwetzingen zugunsten des Förderkreises Stammzellforschung am Universitätsklinikum Heidelberg (UKHD).

Die Zuhörer dürfen sich auf einen musikalisch bewegten Frühlingsauftakt mit Werken von Beethoven, Grieg und Weber freuen. Veranstalter ist „blut.eV“. Eintrittskarten sind online erhältlich, heißt es dazu in einer Pressemitteilung.

Fröhlich bewegtes musikalisches Programm läutet den Frühlingsauftakt in Schwetzingen ein

Das musikalische Programm des festlichen Abends ist fröhlich bewegt und passt genau zum Frühlingsauftakt, machen die Veranstalter Lust. Unter der neuen musikalischen Leitung von Martin Spahr wird das SAP Orchester die Ouvertüre aus dem Freischütz von Carl Maria von Weber, das Konzert für Klavier und Orchester in a-Moll von Edvard Grieg und die 5. Sinfonie in c-Moll von Ludwig van Beethoven zu Gehör bringen. Und auch der Weltklassepianist Kaan Baysal (Jahrgang 2003) bereichert an den Tasten die Aufführung im kurfürstlichen Theaterhaus.

Alle Erlöse der von „blut.eV“ ausgerichteten Veranstaltung gehen an den Förderkreis Stammzellforschung am UKHD. Carsten Müller-Tidow, ärztlicher Direktor der Klinik für Hämatologie, Onkologie, Rheumatologie des UKHD, und Mitglied im erweiterten Direktorium des Nationalen Centrum für Tumorerkrankungen (NCT) Heidelberg, sagt: „Ich freue mich sehr auf das Konzert und bin dankbar für das Engagement des SAP Sinfonieorchesters und der Veranstalter von ,blut.eV‘. Der Förderkreis Stammzellforschung unterstützt uns auf einem ganz wichtigen Feld. Durch die Spendenmittel können wir die Behandlungsmöglichkeiten durch eine Stammzelltransplantation, die oft die einzige Aussicht auf Heilung bietet, verbessern. Zudem können wir so die Forschung an Stammzellen weiter intensivieren.“

Eintrittskarten für das Benefizkonzert des SAP Sinfonieorchesters kosten 25 Euro (ermäßigt für Schüler und Studenten 19 Euro) und sind online hier erhältlich.