Hebel-Gymnasium unterstützt Schwetzinger Tafelladen

Schwetzingen. Es ist inzwischen eine Tradition bei der Soli-AG des Hebel-Gymnasiums, dass der Schwetzinger Tafelladen „Appel + Ei“ unterstützt wird, um so wirtschaftlich benachteiligten Menschen direkt vor Ort zu helfen. So sammelten die engagierten Schüler in der zurückliegenden Adventszeit vor den hiesigen Supermärkten Sachspenden und konnten dadurch der Tafel Anfang Januar rund 80 Kisten mit Lebensmitteln zukommen lassen (wir berichteten).

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Nun kam noch eine Geldspende dazu, die sich sehen lassen kann. Beachtliche 1200 Euro wurden an den hauptamtlichen Leiter des Ladens, Alexander Schweitzer, übergeben. Fleißig hatten die Soli-AG-Teilnehmer unter der Leitung von Dr. Henning Hupe Geldspenden für den guten Zweck gesammelt. Einer von ihnen, Tristan Blake, teilte mit: „Es ist einfach großartig, wie viel zusammengekommen ist. Dazu kam, dass Cara Fassott, ebenfalls in der AG engagiert, die Idee hatte, Bürgermeister Jens Geiß von Oftersheim anzusprechen, wo sie wohnt. Die Sparkasse Heidelberg hatte sie ebenfalls kontaktiert. Jens Geiß hat dann 200 Euro beigesteuert und die Sparkasse sogar 400.“ Alexander Schweitzer nahm die Spende mit Freude entgegen. Schulleiter Stefan Ade und Dr. Hupe zeigten sich ebenfalls sehr zufrieden.

„Es ist schon eine Weile, dass die Soli-AG für den Tafelladen sammelt, was ich gut finde.“, meinte Florine Reichardt. Die 16-jährige Schülerin ist mit Begeisterung dabei und ergänzte: „Vor den Supermärkten standen wir und hatten Weihnachtsmützen auf. Das hat auch Spaß gemacht. Wir fragten dann einfach, ob die Leute nicht etwas mehr einkaufen wollen. Viele haben das gemacht.“ Auch Geldspenden habe es gegeben, alles an nur einem Samstag. Auch der 18-jährige Anton Hardt ist von der Soli-AG überzeugt: „Vorher war ich in der Mathe-AG, habe dann aber gewechselt. In der Soli-AG hilft man nicht nur, sondern man macht als Schüler zusätzlich eine tolle Erfahrung.“

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Mehr zum Thema Schwetzinger Zeitung Plus-Artikel Jugendzentrum „Go in“ Schwetzinger Jugendbeirat bastelt Friedenssymbole Mehr erfahren Schwetzinger Zeitung Plus-Artikel Bildungsausschuss Für außerschulische Betreuung in Schwetzingen wird’s eng Mehr erfahren Schwetzinger Zeitung Plus-Artikel Hebel-Gymnasium Alternative Wohnprojekte begrünt Mehr erfahren

Das nächste Projekt steht auch schon fest: eine Friedensdemonstration an diesem Mittwoch, 23. März. Die Demo gegen den Krieg in der Ukraine ist von 13 bis 15 Uhr angesetzt, startet beim Hebel-Gymnasium und endet am Lutherhaus. mon