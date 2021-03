In der Kirche St. Maria in der Schwetzinger Uhlandstraße leuchten farbenfrohe Bilder vor dem Altar am Boden liegend dem Besucher entgegen. Sie sind Teil des interaktiven ökumenischen Osterweges, den Vertreter der katholischen und evangelischen Kirchengemeinden am Tag vor Palmsonntag gestalten. Das „ökumenische Deko-Team“ mit Beate Günther und Diakonin Margit Rothe von der evangelischen

...