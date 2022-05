Schwetzinger Zeitung Plus-Artikel Aktion an der Hirschacker-Grundschule In flotten Tanzschritten geht's über den Schulhof in Schwetzingen

Leo-Club Schwetzingen unterstützt eine Schüleraufführung mit einer Kooperation mit Tanzschule Kiefer in Schwetzingen. Die EEltern der Hirschacker-Grundschüler zeigten sich begeistert.