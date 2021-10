Künstler starten im Pfaudler-Areal kreative Klangexperimente auf Stahl

Die sogenannte Klangkunst hat eine lange Geschichte in der Kunst des 20. Jahrhunderts. Klangskulpturen, Klanginstallationen, Musikperformances, eine klangbasierte Medienkunst spielen in den unterschiedlichen Epochen eine bedeutende Rolle. Schon die Avantgarde um 1900, Futuristen und Dadaisten, experimentierten mit Alltagsgeräuschen, den Geräuschen zufällig gefundener Objekte, denen in der

...