Leserführung durch das Schwetzinger Wasserwerk zu gewinnen

Die Trockenheit, der Klimawandel, Blumen geißen, Pool befüllen, die Versorgung mit Trinkwasser – das sind die mit am stärksten diskutierten Themen dieses heißen und trockenen Sommers – natürlich neben Krieg und Energieknappheit. Seit fünf Jahrzehnten sorgt das Wasserwerk im Schwetzinger Hardt nun für tagtäglich sauberes und qualitativ hochwertiges Trinkwasser in den hiesigen Haushalten. Deshalb soll es ja auch am Sonntag, 25. September, von 10 bis 18 Uhr einen großen Tag der offenen Tür mit Jubiläumsprogramm zum 50. Geburtstag geben. Und da unsere Zeitung Medienpartner der großen Schaffe ist, ist es uns gelungen, für 40 Personen im Vorfeld eine exklusive Leserführung zu organisieren. Nächste Woche am Donnerstag, 25. August, um 13 und 14.30 Uhr, sowie am Freitag, 26. August, um 9.30 und 11 Uhr dürfen jeweils zehn Personen vor Ort ins Allerheiligste der Trinkwasserversorgung.

Der technische Geschäftsführer Bodo Kleinevoß und der kaufmännische Geschäftsführer Steffen Mann stehen vor Ort für alle Fragen zur Verfügung. Da es sich um sogenannte kritische Infrastruktur handelt, muss bei der etwa einstündigen Führung eine FFP2-Maske getragen werden. Weil es in manchen Bereichen kühl ist, sollte man eine Jacke mitbringen, raten die Verantwortlichen.

Tag der offenen Tür im ZWK-Wasserwerk am Sonntag, 25. September Der Tag der offenen Tür am Sontnag, 25. September beginnt um 10 Uhr. Ab 10.45 Uhr wird mit dem Eintreffen der Radlergruppen aus Ketsch, Mannheim, Heidelberg und Schwetzingen gerechnet. Da es vor Ort keine Parkflächen gibt, muss gewandert oder geradelt werden. 11 Uhr: Offizielle Eröffnung mit Fassbieranstich durch den ZWK-Verbandsvorsitzenden, den Mannheimer Bürgermeister Christian Specht und den Schwetzinger Oberbürgermeister Dr. René Pöltl. Musikalische Umrahmung durch die „SchwetSingers“ und den Kinderchor „cOHRWürmer“ 10.30 bis 18 Uhr: Führungen durch das Wasserwerk mit Wissensfragen und Gewinnspiel um 13, 14, 15 und 16 Uhr (FFP2-Maskenpflicht in den Innenräumen!). mit den Experten aus der Leitzentrale und den Wassermeistern. Auf dem Gelände stehen jede Menge Aktionsstände: Informationen zur Wasserqualität von der MVV Energie, Manege frei für die Kinder im Mitmach-Zirkus Paletti, Hüpfen, tollen und durch die Lüfte fliegen, Glücksrad drehen mit Sofortgewinnen von den Stadtwerken Schwetzingen, Clown Jörn lädt ein zu lustigen Wasserexperimenten, Spielspaß an der Handball-Torwand, kostenloser Radcheck-Service vom RSV Kurpfalz, Kinderschminken und großes Fred-Fuchs-Familiengewinnspiel am Stand der Schwetzinger Zeitung. Für Livemusik sorgen den ganzen Tag über das Tara & Sten Quartett und die Red Hot Dixie Devils. Bewirtung: Köstliches aus der Food Truck-Küche und kühle Getränke aus dem Welde-Ausschankwagen Shuttleservice: Da das Wasserwerk am Aktionstag nur mit dem Rad oder zu Fuß erreichbar ist, gibt es einen zusätzlichen Shuttle: Von der Grillhütte zum Wasserwerk: Stündlich ab 9.30 Uhr fährt ein Bähnchen durch den Wald zum Wasserwerk. Letzte Fahrt um 17.30 Uhr. Vom Wasserwerk zur Grillhütte zurück geht es ebenfalls stündlich ab 10 Uhr. Letzte Fahrt um 18 Uhr. Der Eintritt ist natürlich kostenlos. Die Verantwortlichen freuen sich über großen Zuspruch. jüg

Der Blick hinter die Kulissen wird es unseren Lesern beweisen: Das Wasserwerk Schwetzinger Hardt ist auch nach 50 Jahren ein hochmodernes Grundwasserwerk auf dem neuesten Stand der Technik. Es wird im Verbund mit den Mannheimer Wasserwerken im Rahmen eines Betriebsführungsvertrages durch die MVV Netze betrieben. Mit 19 Vertikalfilterbrunnen fördert es durchschnittlich 10 Millionen Kubikmeter Wasser pro Jahr. Ob Grundwasserschutz, Wasserqualität oder Versorgungssicherheit – bei unserer Leserführung haben die Besucher die Gelegenheit, sich eingehend über unser wichtigstes Lebensmittel, das Trinkwasser, zu informieren. Der Blick auf die zentrale Leitstelle, von der aus alles gesteuert und überwacht wird, ist Teil des Rundgangs durch das Wasserwerk.

Blick in die ZWK-Historie

Die Anforderungen an eine moderne Trinkwasserversorgung sind vielfältig und aufwendig. Was liegt also näher, gemeinsame Interessen zu bündeln und im Schulterschluss zu agieren. Diesem Prinzip folgend haben sich bereits im Jahre 1965 die RHE Energie- und Wasserwerke Rhein-Neckar AG Mannheim, die Stadtwerke Heidelberg AG (SWH), die Stadt Schwetzingen und Gemeinde Ketsch zum Zweckverband Wasserversorgung Kurpfalz (ZWK) zusammengeschlossen. Das erklärte gemeinsame Ziel: Die Sicherung der Trinkwasserversorgung durch den Bau eines verbandseigenen Wasserwerkes sowie die weitere Erforschung und Erschließung von Wasservorkommen im südlichen Rhein-Neckar-Raum.

Das Wasserwerk Schwetzinger Hardt wurde in zwei Stufen in den Jahren 1972 und 1989 errichtet. Insgesamt verfügt das Werk über 19 Vertikalfilterbrunnen. Heute werden die Stadt Schwetzingen sowie die Gemeinden Oftersheim, Plankstadt und Ketsch mit Trinkwasser aus dem Wasserwerk Schwetzinger Hardt versorgt, Mannheim und Heidelberg beziehen einen Teil ihres Trinkwassers von hier.

Sehr gute Qualität

Trinkwasser wird im südlichen Rhein-Neckar-Raum ausschließlich aus Grundwasser gewonnen, das in den unterschiedlichen Grundwasserleitern des Oberrheingrabens im Einzugsgebiet des Wasserwerkes gespeichert ist. Die hydrogeologischen Gegebenheiten sind aufgrund des ausgedehnten Waldbestandes in der Schwetzinger Hardt vorteilhaft, denn das Wasser ist hier schon von Natur aus so sauber, dass lediglich das natürlich enthaltene Eisen und Mangan aus dem Rohwasser herausgefiltert werden müssen. Zur Überwachung der Grundwasserqualität und der Grundwasserstände wurden im gesamten Trinkwasserschutzgebiet Grundwasser-Messstellen errichtet. Die Messstellen dienen zur Sicherung der Grundwasserqualität. Regelmäßige Analysen des Grundwassers und die analytische Überwachung der Aufbereitungsanlagen garantieren die hervorragende Trinkwasserqualität.

Ob Samstag, Sonntag oder Feiertag – das Wasserwerk-Team ist rund um die Uhr einsatzbereit, um im Störfall die Versorgungssicherheit mit Trinkwasser aufrechtzuerhalten. Der 24-Stunden-Service besteht aus einem eingespielten, kompetenten und reaktionsschnellen Team, das über modernste Technik und entsprechende Kommunikationsmöglichkeiten schnell einsatzfähig ist. Die Versorgungssicherheit der Bevölkerung ist somit in guten Händen.

So können Sie gewinnen

Davon können Sie sich als Leser unserer Zeitung jetzt exklusiv überzeugen. Wir bieten wie gesagt insgesamt vier Führungen am Nachmittag des 25. August und am Vormittag des 26. August an. Sie müssen sich dazu einfach nur über unsere Gewinnspieladresse anmelden. Das Formular zum Mitmachen und die Teilnahmebedingungen finden Sie unter www.schwetzinger-zeitung.de/gewinnspiel. Einsendeschluss ist Freitag, 19. August, um 14 Uhr.

Sie können in der Rubrik Stichwort ihren bevorzugten Termin und eine oder zwei Personen für eine der vier Führungen anmelden (zum Beispiel: Donnerstag 14.30 Uhr, zwei Personen). Sie bekommen dann von uns eine Benachrichtigung, ob es klappt und sie bei den Gewinnern sind. Geben Sie bitte die Telefonnummer mit an, damit wir Kontakt aufnehmen können.