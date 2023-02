Musical als Mutmacher: Das gibt's am Sonntag in Schwetzingen zu erleben

Kichern, flüstern, singen – im großen Saal des Lutherhauses in Schwetzingen geht’s dieser Tage munter zu. Die evangelische Kirchengemeinde hat zu den Kinderbibeltagen eingeladen. Vier Tage lang proben Mädels und Jungen zwischen sechs und elf Jahren für ein Mini-Musical „Zachäus“, das an diesem Sonntag, 26. Februar, um 11 Uhr im Familiengottesdienst im Lutherhaus seine Premiere feiert.

Die kleinen Bühnenakteure werden von Diakonin Margit Rothe, Kirchenmusikdirektor Detlev Helmer und dem Jugendteam betreut. Sie studieren mit ihnen die Geschichte des Zöllners Zachäus ein. Dieser gilt als unbeliebter Mann, der mit Jesus Hilfe lernt zu teilen und so Freunde findet. Das handgefertigte Bühnenbild ist mithilfe der Jugendlichen entstanden, einige von ihnen helfen auch jetzt bei der Vorbereitung des Musicals. Außerdem übernehmen sie kleinere Rollen. Die 16-jährige Selina hat früher selbst bei Theaterstücken der Kirchengemeinde mitgespielt und sei daher gerne auch jetzt als Helferin dabei.

Spenden für Tafel mitbringen

In den Proben wird von der Rollenverteilung über die Choreographie zu den Liedtexten wie „Zachäus, komm runter“ bis hin zu der Mikrofonweitergabe alles für den Sonntag besprochen. Die achtjährige Rosa freut sich darauf, auf der Bühne zu stehen und ins Mikrofon sprechen zu dürfen: „Das gefällt mir am besten“. Es sei eine tolle Erfahrung und man lerne viele neue Menschen kennen, außerdem möge sie das Schauspielern und die Spiele in den Pausen, berichtet die neunjährige Lara.

Bennett trägt ein rotes Gewand, er spielt Zachäus. Am meisten freut er sich auf die Szene, in der er in seiner Rolle auf einen Baum klettern darf. Die Kinder fiebern bereits der Aufführung am Sonntag entgegen und hoffen nicht nur deshalb auf viele Zuschauer im Lutherhaus.

Denn wie Zachäus am Ende der Geschichte mit den Armen teilt, soll dies auch am Sonntag zelebriert werden: mit einer Spendenaktion für „Appel + Ei“ verknüpft. Die Besucher werden gebeten, eine Spende für den Tafelladen mitzubringen. Im Anschluss an den Gottesdienst können die Lebensmittel und Hygiene-Artikel direkt an Tafelmitarbeiter übergeben werden.

So wie Zachäus soll auch den Zuschauern Mut gemacht werden zu teilen. Margit Rothe, die schon mehrere Kooperationen mit der Tafel organisiert hat, findet die Hilfsaktion sei ein guter Ersatz für den sonst kostenlosen Eintritt zu Veranstaltungen der Kirchengemeinde. Im Anschluss an den Gottesdienst findet ein Kirchencafé mit Getränken und Snacks statt.