Schwetzinger Zeitung Plus-Artikel Stadtkirche in Schwetzingen Musik und Lesungen zu Dantes „Göttlicher Komödie“

Das vermutlich ältestes Orgelstück aus dem 13. Jahrhundert erklingt bei besonderem Konzert mit großartigen Künstlern aus In- und Ausland in der evangelischen Stadtkirche in Schwetzingen. Das Besondere: Der Eintritt ist frei!