Schwetzinger Zeitung Plus-Artikel Evangelische Stadtkirche Musik von Michael Schütz in Schwetzingen: Fröhlich, schwungvoll, ergreifend

Die Musik von Michael Schütz nimmt in der evangelischen Kirchenmusik eine besondere Stellung ein. Sie kann auch nicht kirchlich gebundenes Publikum fesseln – besonders auf einem so hohen Niveau, wie in der Stadtkirche.