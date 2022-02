Dass, so Oberbürgermeister Dr. René Pöltl, sei für die Musikschule schon ein Einschnitt. Verlässt doch nach 41 Jahren der Klavierlehrer Roger Olsson die Musikschule Richtung Ruhestand. Der Mann, so auch der Musikschulleiter Roland Merkel, habe in der kurfürstlichen Klavierwelt eine kleine Epoche geprägt und dabei Tausenden Musikschülern die Liebe zur Musik nahegebracht. „Sie haben

...