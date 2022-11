„One Voice Down“, die „Treagles“ und ein News-Special

„Wir hatten ja einen wunderbaren und hochkarätig besetzten Musiksommer auf der Terrasse des ,Theodors’. Da war es mir wichtig, jetzt nicht in eine Wiederholungsschleife zu geraten und für den Winter lieber ein kleines, aber feines Programm auf die Beine zu stellen“, sagt Geschäftsführer Andreas Bante unserer Zeitung bei der Programmvorstellung für den „Winter im Schloss“.

Drei Konzerte stehen auf dem Programm und alle bürgen für hohe Qualität, verspricht der Musikkenner mit besten Kontakten in die Szene. Los geht’s am Freitag, 2. Dezember, mit dem im letzten Jahr wegen Krankheit von Deborah Lee ausgefallenen Konzert von „One Voice Down“. „Ein Flügel – zwei Stimmen!“ So beschreiben Deborah Lee und Markus Zimmermann ihr Duett. Für viel Furore sorgten die beiden Künstler aus der Kurpfalz bei der Sat.1-Show „Let the music play“. Im Theodors zeigen Sie sich von einer ganz anderen Seite, einer nachdenklichen und ruhigeren, die ganz auf die wunderbaren Stimmen der Ausnahmekünstler ausgerichtet ist.

2 Bilder Das Duo „One Voice Down“ mit Markus Zimmermann und Deborah Lee. © Theodors

Weiter geht das kleine Festival dann schon am Mittwoch, 7. Dezember, mit den „Treagles“. Sie bezeichnen sich zu Recht als eine der besten Eagles-Tributebands im deutschsprachigen Raum. Alle Hits der Eagles werden von ihnen live und in Farbe performt. Dabei kommen nicht nur die Chartkracher „Hotel California“ oder „Tequila Sunrise“ auf die Bühne, sondern auch nicht so oft gespielte Songs der Gute-Laune-Formation. Bei der Band gibt’s übrigens einige in Schwetzingen bekannte Gesichter zu sehen mit Sean Treacy (Gesang/Gitarre), Andreas Bock (Gitarre), Claus Bubik (Gesang/Bass) und Stefan Buchholz (Percussion).

Und zum guten Schluss laden „The News“ am Samstag, 10. Dezember, zu ihrem Christmas Special ins „Theodors“ ein. Natürlich wieder in Bestbesetzung mit den tollsten Musikern und Sängern aus der Region. Ein echtes Highlight in der Vorweihnachtszeit.

„Die Musik beginnt jeweils um 20.30 Uhr, Einlass ist schon um 18 Uhr. Da können die Gäste wieder unser ,Theodors‘-Tapas-Menü buchen. Es gibt aber auch eine kleine Karte mit leckeren Sachen“, sagt Andreas Bante. Die Reservierung läuft ab sofort über Telefon und E-Mail (siehe Anzeige). Und es gebe für Businesskunden, Kanzleien, Firmen und Firmen Sonderpakete auf Anfrage, so Bante abschließend. jüg