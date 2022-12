Schwetzinger Zeitung Plus-Artikel Konzert mit Deborah Lee und Markus Zimmermann One Voice Down: Wie zwei Weltstars – nur eben ganz nah in Schwetzingen

Die Ausnahmekünstler Deborah Lee und Markus Zimmermann verzaubern mit einem Unplugged-Hautnahkonzert knapp 200 Gäste im Schlossrestaurant „Theodors“ in Schwetzingen.