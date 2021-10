Oststadttour mit Bürgermeister

Die Freien Wähler Schwetzingens laden zu einer Begehung der Oststadt am Dienstag, 19. Oktober, ab 17 Uhr ein. Diese ist die Konsequenz der am 16. Oktober 2020 durchgeführten Tour gemeinsam mit Bürgermeister Matthias Steffan. Auch dieses Mal ist Steffan mit dabei, Treffpunkt ist an der Schimper-Gemeinschaftsschule auf dem Lehrerparkplatz. Das schreibt Pressesprecher Carsten Petzold und verspricht: „Auch dieses Mal wird Bürgermeister Steffan Rede und Antwort stehen, was sich seit der Begehung im vergangenen Jahr getan hat“.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Weitere Ziele außer der Schimperschule sollen unter anderem die Schwetzinger Höfe und auch die Bruchhäuser Straße sein. In diesem Zusammenhang werden die Schwetzinger Freien Wähler erneut zumindest die Sanierung der Fahrbahndecke einfordern, auch, wenn es sein muss, mit städtischen Mitteln. Der aktuelle Zustand sei so nicht mehr hinnehmbar, heißt es abschließend in der Einladung. zg/cp