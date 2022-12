Recycelte Hingucker

Über den kurfürstlichen Weihnachtsmarkt in Schwetzingen zu schlendern mit den leuchtend gelben Sternen auf den Zeltdächern und dem illuminierten Schloss ist einfach herzerwärmend. Dazu die Aussteller, die – wie ich finde – sich mächtig ins Zeug legen. Es ist ein wirklich schöner Weihnachtsmarkt, auf dem es eine Menge zu entdecken (und zu probieren) gibt.

Was mich dabei immer wieder begeistert, sind Hobbybastler, die echte Hingucker bieten. Eine davon ist Bianca Meisel aus Lingenfeld. An ihrem Stand „Bella Bianca“ im Ehrenhof bietet sie Schmuck an. Auf den ersten Blick erkennt man dabei nicht, dass die edel wirkenden Ringe und Kettenanhänger aus Kaffeekapseln gefertigt sind. So haben die umstrittenen Portionsverpackungen doch noch einen wirklich hübschen Sinn.