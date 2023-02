Schäden durch Geothermie-Fahrzeuge? CDU Schwetzingen fordert Aufklärung

Schwetzingen. „Das Thema Geothermie wird aktuell kontrovers diskutiert“, leitet die Schwetzinger CDU eine Pressemitteilung ein. Die Firma Geohardt hatte für geplante Geothermie-Projekte in den vergangenen Wochen seismologische Untersuchungen mit Spezialfahrzeugen in der Region durchgeführt.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

„Nun gibt es Berichte unter anderem in dieser Zeitung über Schäden an Häusern und Privatgrundstücken sowie an Straßen im Stadtgebiet“, schreiben die Christdemokraten. „Die CDU Schwetzingen zeigt sich über diese Berichte besorgt und fordert Aufklärung ein. Die Kommunikation der Firma Geohardt in den vergangenen Tagen war alles andere als transparent und offen. Das kostet Vertrauen sowie Akzeptanz und sollte sich schnellstmöglich ändern“, so der Stadtverbandsvorsitzende Nils Melkus, der das Schreiben seiner Partei versendet hat.

Mehr zum Thema Schwetzinger Zeitung Plus-Artikel Nach Messungen Geothermie: In Schwetzingen bebt die Erde und Wände reißen ein Mehr erfahren Schwetzinger Zeitung Plus-Artikel 3D-Seismik Geothermie Brühl: Hat die Gemeinde genug gegen Geohardt-Untersuchungen getan? Mehr erfahren Schwetzinger Zeitung Plus-Artikel Konversion Schwetzingen plant Gewerbegebiet auf Areal der Tompkins Barracks Mehr erfahren

Die CDU fordert auch eine Aufklärung in Bezug auf die Berichte über Straßenschäden. „Sind bei der Stadt Schwetzingen Schäden insbesondere an Straßen oder öffentlichen Gebäuden, die im Zusammenhang mit den seismologischen Untersuchungen der Firma Geohardt stehen könnten, bekannt und erfasst? Wie hoch werden diese Schäden geschätzt?“ Ebenso sei zu klären, ob eine Untersuchung der Schäden stattfand und ob diese Schäden im Zusammenhang mit den seismologischen Untersuchungen stünden. „Sollte dies der Fall sein: Hat die Stadt Schwetzingen Schadenersatz gegenüber der Firma Geohardt geltend gemacht und wann werden die Schäden behoben?“, fasst Nils Melkus als Stadtverbandsvorsitzender die Forderung nach Aufklärung zusammen.

Die CDU stehe der Geothermie grundsätzlich offen gegenüber, heißt es in der Pressemitteilung weiter. Die Technologie biete große Chancen, habe aber wie jede Technologie auch Risiken, führen die Schwetzinger Christdemokraten weiter aus. Geothermieprojekte müssten daher vernünftig anhand von wissenschaftlichen Daten und Fakten umgesetzt werden.

„Ebenso ist Transparenz und Offenheit im Verfahren und eine frühe und umfassende Bürgerbeteiligung wichtig, um Vorbehalte abzubauen.“ Eine gute und transparente Kommunikation sei hierfür entscheidend, schließt Melkus die Mitteilung.