Joerg Steve Mohr und das Ensemble vom Theater am Puls in Schwetzingen hatten im vergangenen Jahr aus der Not heraus das Open-Air-Theater im Schlossgarten Schwetzingen gemeinsam mit der Stadt und den Staatlichen Schlössern und Gärten Baden-Württembergs initiiert. Das kam prima an, alle Vorstellungen waren ausverkauft, die Leute nach den Lockdowns kulturhungrig. Doch wie sieht es in diesem Jahr

...