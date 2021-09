Schöne Haare – aber natürlich!

Region/Köln. Haare sind für viele Menschen – Frauen wie Männer – der Ausdruck von Schönheit. Glänzendes, gesundes Haar gilt als Ausdruck des persönlichen Wohlbefindens und trägt zu einem selbstbewussten Auftreten bei. Gerät unser Körper jedoch durch beispielsweise eine angegriffene Immunabwehr, hormonelle Ungleichgewichte oder Mineralstoffmangel aus der Balance, zeigt sich das an Haar und Kopfhaut.

Hier kommt Bio-Friseur Michael Rogall aus Köln mit seinem Buch „Haar-Sprechstunde. Gesunde Lösungen für schönes Haar“ zum Einsatz. Rogall beschäftigt sich seit über 20 Jahren intensiv mit der ganzheitlichen Haar- und Kopfhautbehandlung und hat als Haarpraktiker ein neues Berufsbild geprägt. Sein reich bebilderter Ratgeber bietet mehr als 100 Expertentipps zur effektiven Selbsthilfe bei geschädigtem Haar, Schuppen und Haarausfall. Und er zeigt die richtige Pflege auf.

© Herbig

Zum Serviceteil gehört zum Beispiel eine Haarausfall-Selbstdiagnose. So stehen verschiedene Stellen am Kopf für Organe. Schwinden die Haare am Ansatz – also nur vorne – könnte das auf eine Übersäuerung hinweisen, auf schwache Nieren oder eine mögliche Blasenstörung. Auch Fingernägel sind vorzügliche Hinweisgeber für Haarausfall-Ursachen. Stecknadelähnliche Stiche auf den Nägeln deuten etwa auf eine beginnende Schuppenflechte hin.

Das Färben der Haare mit Pflanzenfarben ist nur eines von vielen Kapiteln, die für Aha-Effekte sorgen. Denn neben dem bekannten Henna gibt es noch andere Pflanzen mit färbenden Substanzen, etwa Hibiskusblüte, Birkenblätter und Kurkuma. Manche Pigmente sind erst mit anderen Pflanzen als Färbung nutzbar – auch das erklärt Michael Rogall.

In seinem umfassenden Ratgeber geht er vor allem auf eine natürliche Pflege ein, sagt auch, auf welche Substanzen (Silikome, Fruchtwachse, Schuppenlöser) man besser verzichten sollte. Produkttipps sind inklusive. Dazu zählen zum Beispiel auch solche zu Bürsten. Der Experte empfiehlt zum Beispiel welche mit Wildschweinborsten. In diesen Naturhaarbürsten seien kurze und lange Borsten in den Holzkörper eingezogen. Die langen dringen bis zur Kopfhaut vor und lösen Schuppen, die dann die kurzen Borsten abtransportieren. Für eine bessere Durchblutung der Kopfhaut bei Glatzen eignen sich weiche Borsten, die auf gleiche Länge geschnitten sind.

Haar-Sprechstunde. Gesunde Lösungen für schönes Haar, Herbig-Verlag, Michael Rogall, 176 Seiten, 20 Euro, ISBN 978-3-96859-011-0.