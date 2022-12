Schwetzingen: Herodes als CR7 der Weihnachtsgeschichte

Die Angebote der Kirchen und Glaubensgemeinschaften sind an den Weihnachtsfeiertagen sehr vielseitig. Über alle Gottesdienste zu berichten, würde schlichtweg den Rahmen sprengen. Daher erfolgte eine Auswahl auf den Lokalseiten unserer Zeitung.

Pfarrer Steffen Groß von Schwetzingen hielt unter anderem den Gottesdienst am ersten Weihnachtsfeiertag in der St. Josefs-Kapelle im Hirschacker. Tags zuvor war er im Lutherhaus im Einsatz. Der Familiengottesdienst an Heiligabend darf dabei als ein Highlight bezeichnet werden: Fast 30 Kinder führten das Mini-Musical „Stern über Bethlehem“ als weihnachtliches Krippenspiel auf.

Seit Totensonntag hatten die Mädchen und Jungen im Alter zwischen vier und 13 Jahren unter der Anleitung von Juliane Groß und dem Kinderkirchenteam alles fleißig einstudiert. So wurden die kleinen Schauspieler Teil der Weihnachtsgeschichte – ein Erlebnis, das sie vielleicht ihr Leben lang begleiten wird. Geschrieben haben das lebendige Stück inklusive aller Lieder Dagmar und Klaus Heizmann. Musik spielte dementsprechend eine große Rolle. So hatte das Ensemble mit Barbara Obert (Oboe), Ellen Dietrich (Cello) und Anja Koppert (Trompete) unter der Leitung von Kirchenmusikdirektor Detlev Helmer großen Anteil an der gelungenen Aufführung.

Bei der standen übrigens die drei Weisen im Mittelpunkt. Sie forschten angestrengt in der Welt der Sterne, plötzlich entdeckte einer von ihnen den Stern, den sie schon seit langem gesucht hatten. Also machen sie sich gleich auf den Weg und kamen an den Hof von König Herodes. Als dieser hörte, dass sie den neugeborenen König der Juden suchten, erschrak er. Er ermunterte die drei Weisen, diesen König zu suchen und ihn später über das Ergebnis ihrer Suche zu informieren.

Eben jener Herodes stand auch im Mittelpunkt der Predigt von Pfarrer Steffen Groß. Er sei reich, habe viel Geld und schöne Kleider. Alle bewunderten ihn. Doch am Ende sei ein anderer König. Groß verglich ihn mit Fußballstar Cristiano Ronaldo (CR7): „Herodes ist der CR7 der Weihnachtsgeschichte.“