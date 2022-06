Schwetzingen wird zur großen Bühne

Der längste Tag des Jahres ist die beste Zeit, um Musik zu machen – bis zum Sonnenuntergang! Unsere französischen Nachbarn zelebrieren schon seit 40 Jahren dieses Savoir-vivre zum Sommeranfang.

Seit dem vergangenem Jahr tut Schwetzingen es ihnen gleich und veranstaltet am 21. Juni die Fête de la musique. Zur zweiten Auflage des Straßenmusikfestes haben sich über 250 Musiker angemeldet. Der Startschuss fällt an diesem Dienstag am Palais Hirsch auf dem Schlossplatz in Schwetzingen. Dort wird Oberbürgermeister Dr. René Pöltl die Fête de la musique offiziell eröffnen und das Klangkarussell in Schwetzingen zum Drehen bringen.

Wo lässt sich der Musik lauschen? Im Hof der Musikschule zum Beispiel und am Lutherhaus, in der Mannheimer Straße gibt es bei Foto Gerkewitz, bei „Tillmanns“, vom Balkon des Welde-Stammhauses und an der Ecke beim „Quadrato“ Musiker zu erleben. Auf dem Schlossplatz und im Ehrenhof des Schlosses werden Sänger und Bands anzutreffen sein genauso wie auf dem Weg der Hofmusik und in der Dreikönigstraße. In den Hof der Arbeiterwohlfahrt lohnt genauso ein Abstecher wie in die Carl-Theodor-Straße und zum Jugendzentrum „Go in“ in der Kolpingstraße. Auf den Kleinen Planken bietet Peter „Pitches“ Solert mit seinem Wagen Cocktails an. Bis etwa 22 Uhr wird Schwetzingen so zur großen Bühne.