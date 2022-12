Schwetzinger Ehrenhof bietet Deko mit Kunstfaktor

Es riecht geradezu nach Schnee, finden Sie nicht auch! Vielleicht fallen – laut Wetterbericht – am Wochenende auch in unseren Breiten ein paar Flocken. Und wenn die nicht reichen, um sich einen Schneemann zu bauen: Elke Wertenbruch von „Belle Floral“ aus Wiesenbach hat schon mal welche nach Schwetzingen mitgebracht – und was für putzige Gesellen! Diese können auf im Ehrenhof des Schlosses an diesem zweiten Wochenende des kurfürstlichen Weihnachtsmarktes erstanden werden.

Überhaupt: In Sachen Dekoration gibt es sehr viel zu entdecken, darunter auch wunderschöne Glasengel, die Sonja Böllinger gefertigt hat. Ihre Tiffany Glaskunst ist ebenfalls im Ehrenhof zu finden. Dort ist zudem Holz ein großes Thema: Petra und Richard Kandel aus Viernheim sind schon eine Institution auf dem Kunsthandwerkermarkt und seit acht Jahren dabei. Ihre selbstgefertigten Krippen in verschiedenen Baustilen finden immer wieder begeisterte Abnehmer. Die größte Krippe, die Richard Kandel einmal gefertigt hat, war 1,50 Meter groß, „ein Kirchenauftrag“, wie er erzählt.

Klaus Metzger-Beck aus Mannheim ist zum ersten Mal in Schwetzingen vertreten. Er verwandelt gewöhnliches Holz in Kunst: Bilder, Skulpturen, Schmuck – seine Unikate sind echte Hingucker.

Das gilt auch für die Arbeiten von Louis Ritter. Er hat eine Zeit lang in Österreich gelebt. Von dort hat er die Idee für Produkte aus Zirbenholz mitgebracht. Herzen mit arrangierten Zirbenspähnen sind geradezu ein duftes Geschenk. Liebevoll und in minimalistischem Design gehalten sind die kleinen Bäume mit einer Kugel. Er fertigt sogar Betten aus Zirbenholz, die er allerdings nicht mit nach Schwetzingen gebracht hat.

Der Weihnachtsmarkt ist am Samstag und Sonntag ab 12 Uhr (bis 21 Uhr im Ehrenhof, bis 21.30 Uhr auf dem Schlossplatz) geöffnet. Neben Gaumenfreuden und vielen schönen Überraschungen sind die Lions Kurpfalz an diesem Wochenende vor Ort, die einen Kalender mit Schwetzinger Motiven im Angebot haben.