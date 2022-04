Schwetzinger Fördermodell für Finanzierung von Wohneigentum

Im neuen Wohngebiet Schwetzinger Höfe wird es eine Quote von 20 Prozent im Bereich „Preiswertes Wohnen“ geben. Darauf haben sich die Stadt und der Investor geeinigt – der Gemeinderat hat dafür in seiner jüngsten Sitzung einstimmig (bei vier Enthaltungen) grünes Licht gegeben. Grundlage ist das „Schwetzinger Fördermodell“, das in intensiven Verhandlungen zwischen der Firma Epple Projekt

...