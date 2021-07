Schwetzinger Musikschule überzeugt online bei "Jugend musiziert"

Stolz strömen die Schüler der Musikschule mit ihren Eltern in den Franz-Danzi-Saal:. Für sie ist es ein besonderer Moment: Sie Preisverleihung und Pressekonferenz für den alljährlichen Wettbewerb „Jugend musiziert“ steht an. Roland Merkel, der Leiter der Musikschule Bezirk Schwetzingen, ist ebenfalls stolz und lobt das tolle Ergebnis.

„Mich freut es, dass wir uns bei dieser Presseveranstaltung endlich wieder in Präsenz sehen dürfen“, sagte er und erläutert: „Letztes Jahr musste der 57. ,Jugend musiziert’- Wettbewerb leider ausfallen. Umso mehr bin ich glücklich darüber, dass der 58. Wettbewerb nun wieder stattfinden konnte.“ Jedoch unter anderen Umständen: Durch die Corona-Pandemie musste er im Video-format ablaufen. Die Schüler nahmen ihre Stücke auf und sendeten diese an die Jury von „Jugend musiziert“. Nichtsdestotrotz sind die Ergebnisse für die Musikschule Schwetzingen phänomenal: Es gab insgesamt 24 Platzierungen und 16-mal wurde der erste Platz in den verschiedenen Kategorien wie zum Beispiel in der Solo- oder Duobewertung ergattert.

Oberbürgermeister gratuliert

Die Preisträger Altersgruppe Ib (zehn bis elf Jahre), 1. Platz: Klavier vierhändig: Charlotte Giesa, Finlay Carey, Wanwen Winnie Huang, Yui Matsushita, Anna Steinmetz, Marie Steinmetz; Oboe: Frieda Roser; Blockflöte: Katharina Osberghaus. Altersgruppe II (12 bis 13 Jahre), 1. Platz: Oboe: David Brombach; Klavier: Fumiya Matsushita. Altersgruppe III (14 bis 15 Jahre), 1. Platz: Duo Violoncello und Klavier: Sebastian Conrad und Fumiya Matsushita; Oboe: Kenno Recker; Klavier vierhändig: Janis und Laurin Stieger 2. Platz: Gitarre: Mark Wiedemann; Querflöte: Jesper van der Borght,, Duo Gesang und Klavier: Anouk Wessels und Elea Steinbrück 3. Platz: Querflöte: Smilla Keller, Duo Violoncello und Klavier: Gregor Ru-Liang Niehl und Bingquan Simon Huang; Altersgruppe IV (15 bis 16 Jahre), 1. Platz: Querflöte: Naomi Recker. hb

Auch Oberbürgermeister Dr. René Pöltl freute sich für die Preisträger. „Die Schüler haben es sich mehr als verdient, heute hier zu sein“, erzählt er. „Der Wettbewerb ist immer eine großartige Chance, den Spaß an der Musik zu fördern und den jungen Menschen wichtige Erfahrungen auf ihren Lebensweg mitzugeben.“ Dabei betont er, dass es nicht nur ums Gewinnen gehen sollte, sondern ums Dabeisein.

Roland Merkel, OB Pöltl und Philipp Wolfart, der stellvertretende Schulleiter, übergaben die Preise. Mit einem Taschengeld gefüllte Umschläge wurden von der Sparkasse Heidelberg bereitgestellt.

Zuerst durften die Jüngsten auf die Bühne, die der Altersgruppe 1b zugeordnet werden und bei dem Regionalwettbewerb mitgemacht haben. Zwei Teilnehmer erzielten die Höchstpunktzahl von 25: Wanwen Winnie Huang und Yui Matsushita holten vierhändig auf dem Klavier vierhändig zusammen den ersten Platz.

In den Altersgruppen 2 bis 4 gab es sogar Weiterleitungen zum Bundeswettbewerb. Naomi Recker (Querflöte) gewann gleich zweimal: In der Solobewertung holte sie den ersten Platz und beim Bundeswettbewerb den zweiten.

Es gäbe keine erfolgreichen Schüler ohne tolle Lehrer: „Nur durch engagierte Lehrer, die mit Leidenschaft hinter der Sache stehen, konnte dies ermöglicht werden“, würdigte Roland Merkel das Kollegium.

Auch Dr. René Pöltl sieht in den Lehrern eine wichtige Begleitung für die Schüler: „Die Lehrer stehen lange Jahre an ihrer Seite, in manchen Fällen sogar noch Jahre nach der Schule. Die Schüler-Lehrer-Beziehung ist eine wichtige Komponente, die sich in unserem Fall ausgezahlt hat.“

Für vier Lehrer der Musikschule Schwetzingen gab es zudem kleine Präsente: Elena Spitzner, Stefan Knust, Barbara Obert und Mariana Chacín Benítez wurden wegen der Organisation und des Engagements bei den Trainingsvorspielen ausgezeichnet.