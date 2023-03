Senioren sehnen den Frühling in Schwetzingen herbei

Schwetzingen. Viele Senioren folgten dem Aufruf des Sängerbund-Freundeskreises Schwetzingen, einen gemütlichen Nachmittag im „Gelben Hirsch“ zu verleben. Schnell waren alle Tische belegt, heißt es in einer Pressemitteilung des Freundeskreises. Das Kuchenbufett stieß auf große Resonanz und war in kurzer Zeit leer geräumt – eine schönere Auszeichnung gibt es für die ehrenamtlichen Kuchenbäckerinnen und Helfer nicht. Oskar Hardung und Helmut Koranda steuerten zum Gelingen des Nachmittages Anekdoten und Lieder bei. Renate Schnitzer begleitete die Senioren auf der Gitarre zu den Frühlingsliedern, die in lauter Stimme mitgesungen wurden – es sehnt halt jeder den Frühling herbei. Auch über Vereinsneuigkeiten und -aktivitäten wurde informiert. Unter anderem wurde im Freizeitgelände des Sängerbundes Großputz gemacht und auch die Außenanlage auf Vordermann gebracht. So steht dem nächsten Treffen am 21. April, 14.30 Uhr, auf dem Freizeitgelände nichts mehr im Wege.

