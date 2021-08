Shafiqullah Sayaad hat Angst. Obwohl er sehr überlegt und gefasst spricht, merkt man an dem, was er sagt, wie besorgt er um seine Familie ist. Zwei seiner Schwestern und seine Eltern leben in Afghanistan und so auch sein Bruder Asadullah. Und dieser schwebt in besonderer Gefahr, da er vor Ort für die deutsche Polizei gearbeitet hat. „Aber er hatte keinen direkten Vertrag mit beispielsweise der

