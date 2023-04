Sommer im Schloss Schwetzingen: Eine Woche mit Topmusikern

Wer sich selbst in der Musikerszene bewegt und Kontakte pflegt, der kann bei eigenen Veranstaltungen immer aus einem reichen Repertoire schöpfen. So ist das bei Andreas Bante, dem Betreiber des Schwetzinger Schlossrestaurants „Theodors“, der nun schon zum dritten Mal vom 15. bis 20. August seinen „Sommer im Schloss“ veranstaltet und wieder Top-Bands und Shows am Start hat. Heute beginnt offiziell der Vorverkauf und das Programm lässt erwarten, dass die meisten Tickets früh vergriffen sein werden.

Los geht’s mit einem echten Knaller – der derzeit wohl besten Michael Jackson Tribute-Show in Europa. Koffi Missah singt, tanzt und bewegt sich wie der Star. Neben Engagements in Musicals („Starlight Express“) und Revuen im Friedrichstadtpalast („Show me“) geht Koffi seit 2017 als Jackson-Double auf Tournee. „Ich habe Michael 1984 getroffen“, berichtet Koffi. Er war mit „Starlight Express“ in London. „Jackson guckte sich das Spektakel gleich zweimal an, kam auch hinter die Bühne zu uns Künstlern. Das war ein magischer Moment“, sagt er uns im Gespräch.

Bei einem ungewöhnlichen Aufeinandertreffen des Startrompeters Rüdiger Baldauf und des Sängers Max Mutzke können die Besucher tags drauf dabeisein. Und an dem Abend gibt’s nicht nur eigene Songs von Max, sondern wunderbare Covers, die neu interpretiert werden.

Um Andreas Kümmert war es nach seinem „Voice of Germany“-Sieg 2013 und dem Verzicht auf die Eurovision-Song-Contest-Teilnahme ruhiger geworden. Seit wenigen Tagen ist er mit einem neuen Album „Working Class Hero“ am Start und macht mit seiner Band am 17. August in Schwetzingen Station.

Zwei wahre Showabende folgen dann noch: Klaus Gassmann hat erstmals ein „Best of“-Programm von „Soulfinger“ zusammengestellt, holt seine Stars aus Jahrzehnten Bühnenprogramm zusammen. Ein echter Leckerbissen. Und am 18. August feiert „Amokoma“ im Schlossgarten das 40-jährige Bühnenjubiläum. Natürlich mit allen Ehemaligen, die teils extra aus den USA anreisen.

Die Tickets gibt’s ab sofort unter www.sommer-im-schloss.de. Da kann man auch einen Button anklicken, wenn man vor Beginn lecker Essen will. Denn geöffnet ist ab 18 Uhr, die Shows beginnen um 20 Uhr. Wer nur einen Snack will, findet Grillstand und Bierwagen vor Ort.

Zum Abschluss gibt’s am Sonntag – schon um 16 Uhr – die Heidelberger Sinfoniker mit Vivaldis „Vier Jahreszeiten“. Da genügt sogar die Dauerkarte oder ein Schlossgartenticket, denn die SSG sponsern den Nachmittag..