Stadtklima will gut gemacht sein

Klimaresilienz – was ist das eigentlich? Und was zeichnet eine klimaresiliente Stadt aus? Darum geht es beim nächsten Klimastammtisch der Stadt Schwetzingen am Donnerstag, 20. April, zu der das Büro für Klimaschutz der Stadt Schwetzingen die Bevölkerung einlädt.

Experte für das Thema Klimaresilienz ist Dr. Raino Winkler, der mit seiner Abteilung für die Themen Stadtklima, Hitzeaktionsplan, Klimaanpassung bei der Stadt Heidelberg verantwortlichist und maßgeblich an dem Heidelberger Klimawandelanpassungskonzept mitgewirkt hat. Der promovierte Geograph leitet den Bereich Technischer Umweltschutz der Stadt Heidelberg und das Klimabüro freut sich, mit ihm einen erfahrenen und kompetenten Referenten gewonnen zu haben. Winkler wird in das Thema Klimaresilienz einführen, die vielen Facetten des Themas vorstellen und Wege aufzeigen, wie Städte, aber auch Bürgerinnen und Bürger klimaresilienter werden können. Im Anschluss an den Vortrag steht ausreichend Zeit für Fragen zur Verfügung.

Veranstaltungsort ist das Palais Hirsch auf dem Schlossplatz, los geht es um 18 Uhr. Um Anmeldung per E-Mail an klimaschutz@schwetzingen.de wird gebeten. Die Teilnahme ist kostenfrei. zg