Schwetzinger Zeitung Plus-Artikel Auf neuen Teppichen „The News“ wechseln mit ihren Konzerten ins Schloss Schwetzingen

"The News" sind eine musikalische Institution in Schwetzingen und über die Region hinaus bekannt. Vor der Pandemie traten sie einmal im Monat in der Wollfabrik auf, jetzt gehen sie neue Wege. Welche Rolle das Schloss dabei spielt, lesen Sie hier.