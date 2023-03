Theater am Puls Theater am Puls Schwetzingen feiert Premiere: Am Grill entzündet sich Streit

„Vorhang auf!“ für das neuste Stück des Schwetzinger Theaters am Puls. In der Premiere am Samstag, 1. April, wird die Komödie „Extrawurst“ von Dietmar Jacobs und Moritz Netenjakob aufgeführt.