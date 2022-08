Tickets für Kool & The Gang im Schwetzinger Schlossgarten gewinnen

Schwetzingen. Es gibt vermutlich wenige, die keinen Hit von Kool & The Gang kennen: „Celebration“, „Get down on it“, „Summer Madness“ und „Saturday Night Fever“ sind nur einige der bekannten Titel dieser legendären R‘n’B-Formation. Am Freitag, 5. August, 19.30 Uhr, kommt die Gruppe um Robert „Kool“ Bell zu Musik im Park in den Schlossgarten Schwetzingen – es ist nur eines von zwei Konzerten in Deutschland. Wir verlosen fünfmal zwei Tickets – und natürlich gibt’s auch noch Karten im SZ-Kundenforum in der Carl-Theodor-Straße 2 in Schwetzingen zu kaufen.

1964 gründeten die Brüder Robert und Ronald Bell die Schülerband Jazziacs, aus der 1969 Kool & The Gang wurde. Erst mit der Disco-Funk-Welle in den 1970er und 1980er Jahren kam der Durchbruch für die Gruppe. Ihre Hits, die damals zum Tanzen animierten, spielen sie auch auf ihrer Sommertour.

Wer eine von fünf Freikarten gewinnen will, findet das Formular zum Mitmachen und die Teilnahmebedingungen direkt unter www.schwetzinger-zeitung.de/gewinnspiel. Einsendeschluss ist dieser Donnerstag, 4. August, 14 Uhr, Stichwort: Kool & The Gang. Die Gewinner werden ausgelost und benachrichtigt. Die Tickets werden zur Abholung dann im SZ-Kundenforum hinterlegt.