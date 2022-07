Musik im Park 2022: Fan-Paket von Toto zu gewinnen

Schwetzingen. Nur noch vier Tage, dann beginnen nach zwei Jahren pandemiebedingter Pause die Konzerte von Musik im Park 2022 im Schlossgarten Schwetzingen. Eröffnet wird der erste Teil der Open-Air-Reihe am Donnerstag, 28. Juli, von Toto, gefolgt am 30. Juli von Sarah Connor und dem Folk-Star Brad Paisley am 31. Juli.

Toto haben sich dank ihrer virtuosen Musiker und Hits wie „Africa“, „Hold the Line“, „Rosanna“ und vielen mehr ihren Platz in der Musikgeschichte gesichert. Auf ihrer „Dogz of Oz“-Tour sind sie nun wieder in Deutschland zu erleben. Die niederländische Rock-Band DeWolff eröffnet das Konzert am Donnerstag, 28. Juli, um 19.30 Uhr die lange Konzertnacht, bevor die sechsfachen Grammy-Gewinner von Toto auf die Bühne kommen. Zum aktuellen Line-up der Band gehören neben Steve Lukather und Joseph Williams Bassist John Pierce, Schlagzeuger Robert „Sput“ Searight, Steve Maggiora sowie Dominique „Xavier“ Taplin (jeweils Keyboard) und Multiinstrumentalist Warren Ham.

Fans von Toto haben die Möglichkeit, bei dieser Zeitung ein exklusives Fan-Paket zu gewinnen bestehend aus zwei Tickets, einem Tour-T-Shirt in der Größe des Gewinners, einer signierten Kopie von „With a little help from my friends“ und einer Leinwand von Cover-Artwork von David Paichs Album „Forgotten Toys“, das am 19. August erscheinen wird. Das Formular zum Mitmachen und die Teilnahmebedingungen gibt es unter www.schwetzinger-zeitung.de/gewinnspiel. Einsendeschluss: Montag, 25. Juli, 17 Uhr, Stichwort: Toto. Der Gewinner wird benachrichtigt.