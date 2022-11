Warum Lust, Leidenschaft und Lebenskraft zum Job gehören

Von Katja Bauroth

Diese Frau sprüht vor göttlicher Lebensfreude - und genau dafür steht auch ihr indischstämmiger Vorname: Dr. Harsha Gramminger setzt auf Lust, Leidenschaft sowie Lebenskraft - und das gerade auch im Job! In ihrem aktuellen Buch „Das Geheimnis der neuen Führungskräfte“ zeigt die Ärztin und Erfolgsautorin, wie in Unternehmen mit dem Triple-L-Leadership-Konzept eine Führungs- und Arbeitskultur aufgebaut werden kann, die von Lust, Leidenschaft und Lebenskraft - dem „Triple-L“ - geprägt ist. Die Effekte hierdurch würden auf vielen Ebenen spürbar - angefangen bei den Menschen selbst bis hin zur Produktivität, was insgesamt zu mehr Zufriedenheit und Lebensglück führt. Genau das richtige Thema also für eine neue Episode meines Podcasts „Leben.Lieben.Lachen.“!

Eine Frau, die pure Lebensfreude ausstrahlt und diese auf wunderbare Weise weitergibt: Dr. Harsha Gramminger. © Dominik Pfau/www.dominikpfau.de

Dr. Harsha Gramminger ist eine beeindruckende Persönlichkeit. Sie sprudelt geradezu vor Ideen und weiß durchaus, wie sie diese erfolgreich umsetzt. Nicht umsonst liest sich ihre Vita wie die von drei Personen. Leistungssportlerin - Eiskunstläuferin - wäre sie gern geworden. Sie studierte Wirtschaftswissenschaften („Das hat mich interessiert, das wollte ich unbedingt machen“), sattelte die Volkswirtschaftslehre obendrauf („Ich wollte - größenwahnsinnig wie ich war - in den Rat der fünf Weisen und die Welt verbessern“) und krönte das Ganze mit einem Humanmedizinstudium, als sie für sich erkannte, dass sie Menschen besser verstehen wollte („Ich mochte Chirurgie sehr gerne. Das ist wie Meditation: Du musst im Moment da sein; darfst keinen Fehler machen“). Doch als ihr bewusst wurde, dass nach Operationen die medizinischen Probleme häufig nicht gelöst waren, suchte sie andere Wege und fand sie in der altindischen Heilkunst Ayurveda, der Wissenschaft vom Leben. Sie wurde sogar das Gesicht der europäischen Ayurveda-Szene.

Kreative, Macher und Erhalter

Ayurveda spielt in ihrem Buch „Das Geheimnis der neuen Führungskräfte“ eine große Rolle. „Wir bringen viel zu wenig Lust in die Arbeit, weil wir nicht mehr unsere fünf Sinne einsetzen“, zählt sie auf, dass in der Kantine „schnell gegessen wird“, bei einer Massage „irgendeiner“ auf einem herumdrückt und der Mensch sich keine tollen Konzerte oder Ausstellungen mehr gönnt. Das Schöne im Kleinen bleibt verkannt. „Wenn wir uns der Sinne öffnen, dann haben wir eine ganz andere Erfahrungswelt und wenn wir so in die Arbeitswelt eintreten, dann werden wir kreativer, dann sind wir inspirierter, dann denken wir sofort über den Tellerrand hinaus“, führt sie aus. Die deutsche Wirtschaft kam gerade in den Pandemiejahren zum Stillstand. „Wir sind das Volk der Erfinder, doch der Erfinderreichtum ist durch die Regeln in der Pandemie blockiert worden. Wir brauchen jedoch etwas Neues, was uns inspiriert“, verdeutlicht sie, wie Lust und Leidenschaft wieder reanimiert werden können.

Praxisorientiert setzt Dr. Harsha Gramminger in ihrem Buch daher bei Entspannungstechniken, Ernährung und Sport an, erläutert die wichtige Rolle des typgerechten Arbeitens auf allen Ebenen sowie die Bedeutung einer ausgeglichenen psychomentalen und körperlichen Verfassung auf eine brillant einleuchtende Art und Weise. Im Vordergrund steht dabei der Mensch in seiner Individualität. „Wir würden nicht einen Führungskräftemangel haben, wenn wir die Verschiedenheiten der Führungskräfte anerkennen und sie auch zu Wort kommen lassen. Dann wäre es auch so, dass sich jeder in der Firma wohler fühlen würde, der Krankenstand wäre niedriger. Wenn ich zufrieden bin und zum Beispiel die Pausen dann machen kann, wie es für mich physiologisch ideal ist, dann fühle ich mich wohl“, bringt Dr. Harsha Gramminger ihre Typenklassifizierung auf den Punkt.

In ihrem Buch und in einem Typentest auf ihrer Internetseite unterscheidet sie zwischen Kreativen, Machern und Erhaltern. Und wenn man diesen Typen für sich beziehungsweise im Team definiert hat, so akzeptiert und den Fähigkeiten nach einbindet, entsteht eine Win-win-Situation. Beispiel: Der Kreative sprudelt vor Ideen, ist schon früh hellwach und aktiv. Warum soll er bis 9 Uhr warten mit durchstarten? Er soll direkt ran und dann zwischendurch bei seiner Lieblingssportart neue Energie tanken.

"Frauen haben schon vor 100 Jahren Teams geleitet"

Flexibilität bei den Arbeitszeiten gehören für Dr. Harsha Gramminger genauso in moderne Unternehmen wie Möglichkeiten, das Mitarbeitende ein Nickerchen machen können. „Und viel mehr Frauen in Führungspositionen! Wenn sie ihre Weiblichkeit leben, bereichern sie Unternehmen“, sind sich übrigens beide Gesprächspartnerinnen im Podcast einig. Dr. Harsha Gramminger erklärt, warum sie so denkt: „Frauen haben schon vor 100 Jahren Teams geleitet. Ihre Stärke ist es, jeden so anzunehmen, wie er ist.“ Die Kombination aus Herzenswärme und Verstand gepaart mit der durchaus erforderlichen Direktheit („Statt Kritik besser fragen: Wie schaffen wir das“) machen Frauen zu guten Führungskräften.

Authentische Führungsqualität im Sinne von Vital Leadership braucht der Autorin zufolge Mut und Weitsicht, angstfreie Förderung, Weiterentwicklung und Veränderung. So verknüpft das von Dr. Harsha Gramminger aus Erfahrungen entwickelte „Triple-L-Leadership-Konzept“ bewährte Managementstrategien mit neuen, psychologisch-ganzheitlich geprägten Unternehmensstrukturen ohne überholte Hierarchien. „Ein autokratischer Führungsstil ist out, teamorientiert ist der Weg“, schreibt sie in ihrem Buch. Wie man Teams formt und motiviert gehört genauso zum Inhalt wie Tipps zum Essensangebot (in Kantinen).

Und wie das perfekte Unternehmen in ihren Augen aussieht, verrät Dr. Harsha Gramminger außerdem im Podcast (hier auf Amazon Music, Deezer, Spotify, Podigee und Apple).