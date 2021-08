Schwetzinger Zeitung Plus-Artikel Neues Stück vom Theater am Puls - Das Theater am Puls zeigt an diesem Freitag die Premiere des überarbeiteten Klassikers „Das weiße Rössl“ bei „Bühne im Park“. Es ist eine Art Fortsetzung der Hotelschmonzette, die mal eben ins Pandemie-Jahr geholt wird. Spannend... Wenn der Kellner im Schlossgarten Schwetzingen singt

