Wer macht mit bei der Fête de la Musique in Schwetzingen?

Schwetzingen. In zwei Wochen findet in Schwetzingen die zweite Fête de la Musique statt. Vor 40 Jahren, am ersten Tag des Sommers 1982 – mit ein paar Stromanschlüssen und viel musikalischem Idealismus – wurde sie in Paris geboren. Der französische Kultusminister hatte die Idee, am längsten Tag des Jahres die Musik zu feiern, genauer: die Straßenmusik zu zelebrieren. Seitdem breitet sich das Fest in ganz Europa aus. In den Straßen fast 100 deutscher Städte wird mittlerweile am 21. Juni die Musik gefeiert – honorarfrei und bei freiem Eintritt! Seit 2021 ist auch Schwetzingen dabei.

Die kleine Stadt in der Metropolregion, die spätestens seit der Zeit Carl Theodors im Sommer Musik versprüht, ist geradezu prädestiniert für dieses Fest, denn obwohl im vergangenen Jahr noch die Pandemie vorherrschte, erklangen von Balkonen, aus Häusern, in Höfen und auf Plätzen die schönsten Töne. Sowohl Musiker als auch Zuhörer genossen die ungezwungene Atmosphäre und flanierten durch die mediterran anmutende Innenstadt. Statt wie bei einem klassischen Stadtfest auf installierten Bühnen, kann bei der Fête hinter jeder Ecke eine kleine musikalische „Surprise“ stecken. Vielfalt, Spontanität und Miteinander sind oberstes Gebot! Die Musik wird oft als universelle Sprache bezeichnet und tatsächlich – das haben die letzten zwei Jahre gezeigt und zeigt die derzeitige Situation noch deutlicher – verbindet Musik sämtliche Kulturen, weckt Emotionen und kann Trost spenden.

Für Amateure und Profis

In diesem Jahr findet das zweite Straßenmusikfest nach französischem Vorbild in Schwetzingen statt und wer mitmachen möchte, ist willkommen – egal, ob Klassik-, Pop-, Rock-, Jazz-Musiker oder DJs, Amateur oder Berufsmusiker. Am Dienstag, 21. Juni, zwischen 16 Uhr und Sonnenuntergang soll ganz Schwetzingen klingen – in der Innenstadt, in den Stadtteilen oder im privaten Garten mit Zaungästen.

Veranstalter der Fête de la musique Schwetzingen ist die Mozartgesellschaft in Kooperation mit der IG Vereine, der Musikschule und dem Stadtmarketing.

Weitere Infos und Anmeldung via E-Mail an katharina.simmert@schwetzingen.de oder unter der Nummer 06202/8 74 85.