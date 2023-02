Wie ein Truck für Schüler in Schwetzingen zur Werkstatt wird

Der ME-Truck der Metall- und Elektroindustrie war bereits mehrfach an Schwetzinger Schulen im Einsatz und nun zum wiederholten Mal an der Ehrhart-Schott-Schule. Der Arbeitgeberverband Gesamtmetall leistet sich insgesamt zehn dieser hochmodernen und top ausgestatteten Info-Trucks und zeigt damit, wie ernst es ihm tatsächlich mit dem viel beschriebenen Fachkräftemangel in Deutschland ist.

Die Aufgabe des Trucks und des darin beschäftigten Fachpersonals ist es, für Technik zu begeistern und für Berufe in der Maschinenbau- und Elektroindustrie zu werben. Somit deckt sich der zentrale Auftrag des Fahrzeugs mit einem wesentlichen von gewerblich-technischen beruflichen Schulen.

Auf zwei Etagen haben die Schülerinnen und Schüler sehr kompakt die Möglichkeit, sich spielerisch mit Themenfelder wie Ohm’sches Gesetz, Steuerungstechnik, Robotik, CNC-Fräsbearbeitung und Maschinenelementen zu befassen. Außerdem erhalten die Besucher sehr detaillierte Einblicke in die Berufswelt der Maschinenbau- und Elektrobranche. Ob Facharbeiter, Produktdesigner, Techniker oder Ingenieur - die Vielfalt an Technik, Kreativität, Abwechslung und Produktivität kann kaum höher sein. Darüber hinaus handelt es sich bei dieser Branche auch noch um eine der gehalts-stärksten in der gesamten deutschen Wirtschaft.

Neben der Einrichtung ist aber auch schon der Truck an sich ein technisches Highlight. Der 32-Tonnen Sattelzug, wird durch Ausfahrmechanismen nach oben und zur Seite in ein Raumwunder mit 80 Quadratmeter Nutzfläche verwandelt. An zwei Tagen bekamen die Schülerinnen und Schüler der Ehrhart-Schott-Schule die Gelegenheit, die Einrichtung des Fahrzeugs intensiv zu testen. Die Referenten verstanden es sehr gut, sich auf ihr Publikum einzulassen und differenzierten ihre Beiträge in Abhängigkeit der jeweiligen Schularten. In sechs Zeitfenstern betraten nacheinander die jungen Menschen aus dem Technischen Gymnasium, dem Berufskolleg und der Berufsfachschule die Mitmachausstellung. Sie streben von der mittleren Reife bis zum Abitur unterschiedliche Abschlüsse und damit unterschiedliche Zugangsvoraussetzungen für entsprechende Berufe an. Dieser Tatsache wurde bei der Aktion uneingeschränkt Rechnung getragen. mbü/zg