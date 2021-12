Zum 14. Mal werden beim Kindertraumbaum Kinderwünsche erfüllt

Schwetzingen. Bereits zum 14. Mal erfüllte der Kindertraumbaum Mädchen und Jungen aus bedürftigen Familien der Region Weihnachtswünsche. Die Kinder kommen aus Familien von Eltern, die im Tafelladen „Appel + Ei“ in Schwetzingen einkaufen können.

Im Jahre 2008 hat das Ehepaar Wettstein den Kindertraumbaum ins Leben gerufen, unterstützt von der Stadt Schwetzingen, der Sparkasse Heidelberg, Caritas und Diakonie. Seitdem sind 2785 Kinderwünsche erfüllt und gut 38 000 Euro Spenden für den Förderfonds Südliche Kurpfalz gesammelt worden. Die Familie Wettstein ist froh über diese Unterstützung und auch stolz, den Kindertraumbaum auf dem Schwetzinger Weihnachtsmarkt zu einer festen Institution etabliert zu haben, inzwischen gehen sogar unterjährig Spenden zum Stichwort Kindertraumbaum beim Förderfonds ein.

225 Zettel am Baum

Der Kindertraumbaum steht auf dem Schlossplatz vor unserer Redaktion. Am ersten Weihnachtsmarkt-Wochenende fanden die Kinderwünsche ihre Erfüller. © Lenhardt

In diesem Jahr hingen 225 Wunschzettel auf dem Schwetzinger Weihnachtsmarkt, der am letzten November-Wochenende eröffnet wurde, dann jedoch vorzeitig mit 4. Dezember aufgrund der Pandemie wieder geschlossen werden musste. Bis 13. Dezember sollten die mit Liebe verpackten Geschenke bei der Kanzlei Wettstein oder der Sparkasse Heidelberg im Raum Schwetzingen abgegeben werden, damit sie dann vor Weihnachten in den Räumen der Arbeiterwohlfahrt an die Familien übergeben werden können – eine große persönliche und logistische Leistung der Mitarbeiter von „Appel + Ei“.

Noch bis 24. Dezember haben alle zudem die Gelegenheit, den Kinderförderfonds Südliche Kurpfalz mit einer Spende zum Stichwort „Kindertraumbaum“ zu unterstützen. Damit wird Kindern das ganze Jahr hindurch unbürokratisch geholfen, durch direkte Unterstützung bei der Anschaffung neuer Fußballschuhe, einem Zuschuss zum Musikunterricht, Instrument oder anderen kleinen Dingen, die für die meisten von uns selbstverständlich sind. Die Kontonummer lautet: Diakonisches Werk Kinderförderfonds, Verwendungszweck: Kindertraumbaum, Sparkasse Heidelberg, IBAN: DE86 6725 0020 0009 1409 05. zg

Info: Weitere Infos gibt es unter www.kindertraumbaum.de