Bilderverkauf bringt Rekordergebnis ein

Speyer. Nach einer durch Corona bedingten zweijährigen Pause konnte beim Kunstmarkt des Dombauvereins im Ägidienhaus neben der Kirche St. Joseph ein Spitzenergebnis von 9400 Euro erzielt werden. Damit wurde die Bilanz des letzten Kunstmarktes aus dem Jahr 2019 mit einem Erlös von 8015 Euro noch deutlich übertroffen. Die Gesamtsumme aus dem Kunstmarkt wird dem Dombauverein gespendet. Der Vorstand des Vereins dankt allen dem Dom wohlgesonnenen Spendern und tatkräftigen Helfern und freut sich über das Rekordergebnis.

Den schwierigen Zeiten zum Trotz haben sich viele Kaufinteressenten und Freunde des Speyerer Doms beim Kunstmarkt eingefunden und sich am vielfältigen Angebot erfreut. Gemäß dem Motto „Kunst für jeden Geschmack und Geldbeutel“ konnten Bilder von 3 Euro bis durchschnittlich 40 bis 100 Euro erworben werden. Auch gab es hochpreisige Highlights, die ebenfalls eine neue Heimat bei Kunstliebhabern gefunden haben.

Das vielfältige Angebot von meistens schon gerahmten Stadtansichten, Landschaften und Blumenbildern wurde laut Veranstalter sehr gut angenommen. Beflügelt wurde die Verkaufsausstellung noch durch das Buchangebot der Katholischen öffentlichen Bücherei St. Joseph mit ihrer Weihnachtsbuchausstellung. Die Besucher des Kunstmarktes konnten den neuen Dom-Anhänger in Sterlingsilber bewundern und erwerben, der für das diesjährige Weihnachtsgeschäft in Zusammenarbeit mit der Goldschmiede Günster in Speyer entwickelt wurde. Die Folgeedition des Anhängers mit Herz hat auf der Vorderseite die stilisierte Domfassade, während die Rückseite frei bleibt für persönliche Gravuren, wie den Tag der Taufe, der Erstkommunion, der Firmung oder den Hochzeitstag. Alle Gäste konnten den Besuch im Ägidienhaus bei Kaffee und Kuchen und netten Gesprächen ausklingen lassen. zg/is