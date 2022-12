Dickes Lob von der Ministerin

Speyer. Große Ehre für das 1990 gegründete Purrmann-Haus in Speyer. Das von Kunsthistorikerin Maria Leitmeyer geleitete Museum in der Kleinen Greifengasse 14 mit der vom Land Rheinland-Pfalz initiierten und im August erstmals ausgelobten Auszeichnung „Museum des Monats“ bedacht. Die Übergabe der Urkunde durch Kulturministerin Katharina Binz erfolgte in Anwesenheit mehrerer Gründungsmitglieder und weiteren Repräsentanten des öffentlichen Lebens.

Die außergewöhnliche Resonanz auf das erfreuliche Ereignis überraschte selbst die Ministerin. Mit geradezu überschwänglichen Worten brachte sie ihre Wertschätzung gegenüber der Einrichtung und den dort tätigen Personen zum Ausdruck: „Das weit über Speyer hinaus bekannte Museum hat sich als lebendiger Ort für kulturellen Austausch etabliert und ist darüber hinaus für die Purrmann-Forschung unverzichtbar geworden“, betonte Binz.

Voll des Lobes über den vor allem in den letzten Jahren gewachsenen Erfolg des kulturellen Kleinods war auch Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler, die im Namen des Stadtvorstandes gratulierte. Seine hervorragende Außenwirkung habe das Museum tragenden Säulen wie der amtierenden Leiterin Maria Leitmeyer, ihren Vorgängern Dr. Adolf Leisen und Dr. Jürgen Vorderstemann sowie allen im Hintergrund tätigen Helfern und Unterstützern zu verdanken, bekräftigte sie.

Archiv und Forschungsstätte

In ihrer typisch bescheidenen Art sagte Maria Leitmeyer in einer kurzen Dankesrede, dass sie die Auszeichnung stellvertretend für alle entgegennehme, die zum Erfolg des Museums beigetragen haben. Die Lobeshymnen der Vorrednerinnen erfolgten zu Recht. Das Museum beherbergt die größte öffentliche Sammlung an Werken des bedeutenden Künstlerpaares der Klassischen Moderne, Hans Purrmann und Mathilde Vollmoeller-Purrmann. Es ist Museum, Archiv, Forschungsstätte und Ort eines generationenübergreifenden kulturellen Austauschs.

Eine Aufwertung hat das Geburtshaus eines der großen Söhne der Stadt vor wenigen Monaten erfahren. Die Erweiterung um 100 Quadratmeter und vier Ausstellungsräume im Obergeschoss bietet zusätzliche Präsentationsmöglichkeiten. Bis zum 26. März 2023 ist dort die Sonderausstellung „Künstlerpaare der Moderne. Hans Purrmann und Mathilde Vollmoeller-Purrmann im Diskurs“ zu sehen. Begleitend zur Ausstellung wird ein Programm mit Lesungen, Konzerten, Themenführungen und Workshops sowie einem museumspädagogischen Angebot für Kinder, Schulklassen und weitere Zielgruppen angeboten. mey