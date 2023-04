Das Umweltamt der Stadt Speyer führt zusammen mit der Gruppe „Surfrider Baden-Pfalz“ eine „Bildungsaktion zu Plastikmüll“ durch und stellt in der Maximilianstraße insgesamt 17 Holzstörche auf. Mit einem an den Figuren angebrachten QR-Code kann man sich nähere Informationen beschaffen, wobei einen ersten Eindruck bereits am Schnabel der Tiere angebrachte Plastiktüten vermitteln. Hier ein Bild der Gruppe mit der städtischen Beigeordneten Irmgard Münch-Weinmann (2. v. l.).

© Venus