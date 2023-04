Frühjahrsmesse Speyer gestartet: Viele Schausteller und spektakuläre Fahrgeschäfte

Speyer. Heidi Jester ist happy. Die Marktmeisterin der Stadt Speyer hat den Festplatz voll gekriegt. Richtig voll. Dicht an dicht reihen sich die Schaustellerbetriebe aneinander. Ein Bild, das den Besuchern des Auftakts zur 441. Frühjahrsmesse in der Domstadt gestern Abend mächtig Lust auf mehr macht.

„Dafür, dass es noch so früh ist, ist total viel los“, freut sich Jester. Da ist es noch nicht mal 17 Uhr. Offiziell ist der Messerundgang mit den geladenen Gästen mit anschließendem Fassbieranstich eine Stunde später terminiert. Als Marktmeisterin ist Jester stets früher vor Ort und grundsätzlich immer für die Beschicker erreichbar.

Frühjahrsmesse in Speyer gestartet: spektakuläre Fahrgeschäfte

Der Aufbau hat prima geklappt. Die Auswahl der Schausteller zum Bestücken des Festplatzes im Vorfeld ebenso. „Das war wirklich mega. Ich konnte mich vor Anmeldungen kaum retten“, erzählt Jester von einer guten Vorlaufphase. Ihr Ansinnen: Auf Bewährtes setzen, aber Neues zulassen – der Attraktivität wegen. Hilfe bekommt sie dabei auch aus den Beschickerkreisen. „Sie haben immer einen Tipp für mich“, verrät Jester und lächelt.

So wurde beispielsweise der „Avenger“ in diesem Jahr gebucht, ein überdimensionierter Schwinghammer, der sich zusätzlich in sich dreht und das in schwindelerregender Höhe. Ein Abenteuerland ist auf dem Festplatz entstanden. Beim Goldrausch bewegen sich kleine und größere Gäste auf der Schiene einer Mini-Achterbahn über Berg und Tal, der Polyp schwingt seine Tentakel mit Gondeln an den Enden in alle Himmelsrichtungen und in der Bayern Wippe lernen auch die letzten Wagemutigen ihre Muskulatur von einer neuen Seite kennen.

Frühjahrsmesse Speyer gestartet: Zusammenarbeit mit Schaustellern "wunderbar"

„Es hat richtig Spaß gemacht, die Messe zu stellen“, versichert Jester und lobt: „Die Zusammenarbeit mit den Schaustellern klappt wunderbar.“ Das kann sie auch im Hinblick auf eine soziale Aktion bestätigen, die in den Beschickerkreisen positiv aufgenommen wurde. „An allen Ständen stehen Spendendosen für die Vor-Tour-der-Hoffnung“, sagt Jester. Dahinter verbirgt sich eine Benefizradtour, bei der Geld für gute Zwecke gesammelt wird.

Mit viel Eigeninitiative bringen sich die Schausteller ohnehin ein am Standort. Am Ostersonntag werden bunte Eier versteckt, die Kinder suchen dürfen, Familientage, Großeltern-Enkel-Nachmittage und viel anderes rund um die Frühjahrsmesse wird geboten. Höhepunkt im 45. Jahr des Schaustellerverbands Speyer: der Drahtseilakt der Geschwister Weisheit in 62 Metern Höhe über dem Festplatz an vier Abenden.

Frühjahrsmesse Speyer gestartet: Ehrengäste treffen sich zum Rundgang

In vollem Gange ist das Messegeschehen gestern Abend, als sich die Ehrengäste zum Rundgang am Zugang gen Naturfreundehaus formieren. Die Waldsemer Gasserassler begleiten den Zug, an dessen Spitze die Federführenden des Schaustellerverbands mit ihrer Fahne laufen. Auf der Fahrbahn der Boxautos dankt die Vorsitzende des Schaustellerverbands, Anja Ruppert-Keller, Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler (SPD) für deren Unterstützung, im Besonderen in den zurückliegenden Corona-Jahren. „Auf uns wartet ein buntes Spektakel auf dem Festplatz“, kündigt diese an.

„1000 Wunder nur für dich“ nennt es die Schaustellerbranche. Ein Lied mit dem Titel ist in der Pandemie entstanden, das von Schaustellerin Jessica Goldbach zur Einstimmung gesungen wird. Die Stadtjugendkapelle Speyer wartet im Biergarten auf die Gäste und unterhält dort weiter mit Musik – die Eröffnung deutet auf eine beschwingte Frühjahrsmesse hin.

Diese startet am Samstag um 14 Uhr. Am Karfreitag bleibt sie geschlossen.