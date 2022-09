Für Dom wandern

Speyer. Zwischen April und September 2023 heißt es: Die Wanderstiefel schnüren, Spender suchen und sich auf den Weg machen für den Erhalt des Kaiserdoms zu Speyer. Die Idee ist, dass viele Menschen sich auf den Weg machen, in der Pfalz alleine oder gemeinsam wandern und damit einen Beitrag für die Restaurierung des Doms zu Speyer leisten.

Das Ganze funktioniert folgendermaßen: Wanderbegeisterte suchen sich Unterstützer, welche die zurückgelegten Kilometer mit einer Spende für die Sanierung der Osttürme des Doms honorieren. Beim Wandern tut man fortan nicht nur sich selbst etwas Gutes, sondern hilft auch noch der fast 1000-jährigen Speyerer Kathedrale.

Mitmachen kann jeder, egal, ob jung oder alt, ob gut zu Fuß oder im Rollstuhl, denn es gibt auch barrierefreie Strecken. Familien können sich zusammentun, Jugendgruppen und Wandervereine sind eingeladen, Schulklassen oder Firmen, die Mitarbeiter zum Wandern motivieren. Ein Begleitprogramm lädt zu geführten Wanderungen mit naturkundlichen, spirituellen und gesundheitsbezogenen Schwerpunkten ein. „Die Pfalz wandert für den Dom“ ist eine Initiative der Europäischen Stiftung Kaiserdom zu Speyer, die dabei von einer Reihe von Partnern unterstützt wird.

Der Dom zu Speyer ist die weltweit größte erhaltene romanische Kathedrale und in die Liste des Unesco-Weltkulturerbes aufgenommen. Er ist Mariendom und Bischofskirche des katholischen Bistums Speyer. Er ist aber auch die Grablege von elf Kaisern und Kaiserinnen sowie Königen des Mittelalters und insofern ein einzigartiges historisches Monument. Er ist das Wahrzeichen der Stadt Speyer und ein Identifikationspunkt der Pfalz.

Bleibende Aufgabe

Der Erhalt dieses Architekturdenkmals ist aber eine bleibende Herausforderung und ein permanenter Kampf gegen den Zahn der Zeit. So steht aktuell die Sanierung der Osttürme an, die zu den ältesten original erhaltenen Bauteilen des Doms gehören. Dringend notwendig sind die Instandsetzung der Natursteinoberflächen sowie die Überarbeitung der Turmhelme und der Regenwasserableitung.

Die Aktion soll am 22. April 2023 beim Jakobuspilgerdenkmal in Speyer starten und mit einem Abschlussfest im Domgarten am 23. September 2023 enden. Den Rahmen bilden die Pfälzer Jakobswege. Sie führen von Speyer kommend auf einer Nord- und einer Südroute bis zum Kloster Hornbach in der südwestlichen Ecke der Pfalz. Hinzu kommt die Klosterroute, die von Worms kommend durch die Nordpfalz führt.

Infos zur Aktion finden sich auf der Homepage www.dom-wandern.de oder in einem Faltblatt, das auf Anforderung vom Stiftungsbüro zugesandt wird und im Info-Pavillon am Dom ausliegt. Dort gibt es auch Teilnehmerkarten und Spenderlisten, die auch von der Homepage heruntergeladen werden können. zg