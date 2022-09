Pure Lebensfreude in den Gassen beim Altstadtfest in Speyer

Speyer. Endlich kommt das Altstadtfest zurück und versprüht pure Lebensfreude in den Gassen zwischen Fischmarkt und Domwiese. Wenn sich ab Freitag, 9. September, ab 18.30 Uhr sämtliche Ecken und Winkel der Altstadt mit Leben füllen, beginnt der zweitägige Trubel bei diesem wohl schönsten Speyerer Fest. Das nachbarschaftliche Zusammenrücken und das private Engagement vieler Altstadtanwohner geben dem Fest sein ganz besonderes Flair und seine gemütliche Atmosphäre.

Zur Eröffnung spielt die Stadtjugendkapelle am Fischmarkt. Um 18.50 Uhr zieht der Fanfarenzug zum 45. Mal mit Eröffnungsfanfaren dort ein und bläst zum Sturm auf die Schoppen und Leckereien. Die offizielle Eröffnung durch Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler findet um 19 Uhr statt.

Auch wieder am Start ist das „Hasepiehler Entenrennen“. Viele Familien lassen am Samstag ihre Enten an der Salzturmbrücke in der Pfaugasse zu Wasser. Ab 14 Uhr können die Besitzer ihre Lenny-Long-Rennenten dort in den Bach setzen. Das Rennen startet um 15 Uhr mit der Anhebung des Haltebretts. Die Enten passieren dann einen liebevoll gestalteten Parcours mit Wasserrädern und Hindernissen. Am Mittelsteg wird wenige Minuten später die Siegerente eingefangen – und mit ihr all die anderen mutigen Skater. Die gestiefelten Helfer von Feuerwehr und THW halten die Platzierungen gewissenhaft fest und sortieren im Nachgang die Enten nach Nummernkreisen, damit jeder Besitzer seinen kleinen Lenny wiederfindet. Die Siegerehrung erfolgt gleich im Anschluss.

Die Firma „Abenteuer erleben“ wird am Samstag von 14 bis 18 Uhr im Innenhof des Klosters St. Magdalena für ein spannendes, kostenfreies Programm für die Kids sorgen.

Lions unterstützen Ukraine-Projekt

Mit einem neuen Speiseangebot lädt der Lions Club Speyer beim Altstadtfest in den Löwenhof in der Sankt-Georgengasse ein. Der Serviceclub unterstützt mit seiner Bewirtung das Ukraine-Hilfsprojekt „Gwarek“ und hat seine Karte darauf ausgerichtet. Es gibt Borschtsch mit Pampuschki, die traditionelle Gemüsesuppe mit kleinen Hefebrötchen. Zum Horilka, dem ukrainischen Wodka, stehen Sakuska, kleine Häppchen mit Speck oder Hering und Salzgurken auf der Karte. Zubereitet werden die Speisen von einem Team des unterstützten Projekts aus Masuren. Zusätzlich bieten die Lions französische Käseplatte, luftgetrocknete Wurst und Speyerer Brezel an. Dazu schenken sie Pfälzer Weißweine und französische Rote sowie Spritz Aperol, Hugo und Nichtalkoholisches aus.

Das Projekt „Gwarek“ hat der Lions Club bereits im März unterstützt. In einem Familienhotel in Gizycko/Polen werden geflüchtete ukrainische Mütter und ihre Kinder betreut. Neben Unterkunft und Verpflegung erhalten sie auch psychologische Hilfe, Seelsorge und Sprachunterricht.

Unter dem Motto „Genießen und helfen“ hat der Club neben der Verköstigung im Löwenhof ein weiteres Angebot unabhängig vom Altstadtfest aufgelegt: Einen Lionswein, aus dessen Verkaufserlös jeweils zwei Euro pro Flasche an das Hilfsprojekt „Gwarek“ gehen. Der Riesling der Lage Forster Musenhang vom renommierten Weingut Lucashof ist in einer Sonderabfüllung von 1000 Flaschen mit Etikett des Speyerer Künstlers Klaus Fresenius erhältlich. Der trockene Riesling aus Erster Lage kostet pro Kiste mit sechs Flaschen 80 Euro.

Ausgeschenkt wird der Lionswein im Löwenhof am Wochenende nicht, doch es stehen Flaschen zum Erwerb zur Verfügung und der Lions Club nimmt Bestellungen entgegen, ab drei Kisten liefert er auch aus. Präsident Boris Weber freut sich, dass der Club nach der Zwangspause durch Corona endlich wieder tätig werden kann. „Es wäre schön, wenn wir am Samstagabend ‚ausgetrunken‘ vermelden könnten.“ An beiden Altstadtfest-Tagen ist der Löwenhof ab 18 Uhr geöffnet.

Sperrstunde beim Altstadtfest in diesem Jahr ist für Musik um 24 Uhr, der Ausschank endet um 2 Uhr. mm