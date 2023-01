Stadt sucht Gespräch mit Unternehmen

Ludwigshafen/Speyer. Die Industrie- und Handelskammer (IHK) für die Pfalz hat im vergangenen Jahr die Speyerer Unternehmen zu ihren Standortbedingungen befragt. Am Donnerstag, 2. Februar, können nun alle interessierten Unternehmen – egal, ob sie an der Umfrage der IHK teilgenommen haben oder nicht – die Ergebnisse ab 17 Uhr mit Vertreterinnen der Stadt Speyer und der Industrie und Handelskammer diskutieren. Die Teilnahme an der Onlineveranstaltung ist dabei kostenlos.

Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler und Wirtschaftsfördererin Katja Gerwig stellen sich für eine Stunde den Fragen der Speyerer Unternehmen zu Themen wie Digitalisierung, Gewerbeflächen- und Wohnraummangel oder der Speyerer Innenstadt.

Optimierungsbedarf vorhanden

„Die Ergebnisse der Standortumfrage im vergangenen Jahr waren zwar alles in allem zufriedenstellend, es besteht aber nach wie vor in bestimmten Bereichen Optimierungsbedarf. Umso wertvoller sind die Rückmeldungen der Unternehmen für uns als Verwaltung, denn nur so können wir konkret Verbesserungen erzielen“, ruft Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler die Speyerer Unternehmer dazu auf, gemeinsam Bilanz zu ziehen.

Ihre konkreten Fragen können die teilnehmenden Unternehmen zusammen mit der Anmeldung schicken oder während der digitalen Veranstaltung direkt selbst stellen. „Wir freuen uns, dass die Stadt sich bereiterklärt hat, mit den Speyerer Unternehmen in den Austausch zu treten“, sagt Nicole Rabold, Leiterin des Bereichs Infrastruktur und Digitale Wirtschaft bei der IHK Pfalz dazu. zg

Info: Kostenlose Anmeldung unter www.ihk.de/pfalz/anmeldung-speyer. Die Ergebnisse der Standortumfrage Speyer stehen unter www.ihk.de/pfalz/standortumfrage zur Verfügung.