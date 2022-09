1:0-Führung reicht FV nicht ganz aus

Nach dem Auswärtssieg in Ziegelhausen musste der FV Brühl in der Fußball-Landesliga eine unglückliche 1:2-Niederlage hinnehmen. Die Elf von Trainer Thorsten Barth führte bis in die Schlussphase bei den FT Kirchheim mit 1:0, musste dann aber noch zwei Treffer innerhalb von acht Minuten hinnehmen.

Die erste Torannäherung hatte der FVB, eine gefährliche Flanke von Sebastian Rohm wurde aber ins Toraus abgewehrt (4.). Auf der Gegenseite war es Emre Efe, der nach seiner Direktabnahme in Brühls Keeper Mikel Schuster seinen Meister fand (8.). In der 21. Minute hatte Izzeddine Noura nach einem Ballgewinn die Möglichkeit, Patrick Greulich frei in Richtung Tor zu schicken, was ihm aber letztlich nicht gelang. Die Führung der FT hatte Edmand Osmanaj auf dem Fuß, nach einem Konter setzte er den Ball allerdings knapp am langen Pfosten vorbei (26.).

Die Brühler Führung erzielte der in die Startelf gerutschte Alagie Camara, als er die Vorarbeit von Noura aus kurzer Distanz zum 0:1 (40.) veredelte.

Nach Wiederanpfiff hatte Timo Weber die Riesenchance zur 2:0-Führung der Gäste, schön freigespielt scheiterte er an Kirchheims Schlussmann Marcel Lukan (53.). Auch Patrick Greulich hatte kein Glück, denn seinen Kopfball lenkte Lukan über die Querlatte seines Gehäuses (60.). Glück hatten die Gäste, dass Ümit Ünlü lediglich die Querlatte einem Treffer im Weg stand (77.). Zwei Minuten später wurde Tyrese Dia im Brühler Strafraum nicht entscheidend gestört und erzielte den 1:1-Ausgleich nach 79 Spielminuten.

Spätes Siegtor

Nachdem Achraf Koutoubi noch vier Minuten vor dem Schlusspfiff an der Führung der Gastgeber gescheitert war, machte es ein wenig später Luis Geyer besser: Der FVB brachte den Ball nicht aus der Gefahrenzone, was Geyer zum 2:1-Siegtreffer für die FT Kirchheim nutzte (87.).

FVB: Schuster – Glaser, Raab, Etzold (81. Kerber), Camara, Weiß (90. Noel Präg), Weber, Morscheid, Greulich, Rohm (81. Klicic), Noura (72. Vogt)

Tore: 0:1 Camara (40.), 1:1 Dia (79.), 2:1 Geyer (87.) vm