Bitterer Beigeschmack bleibt auch nach der Partie Spvgg 06 Ketsch gegen SV 98 Schwetzingen

Zum Auftakt der Fußball-Landesliga hatten die Gegner noch Auftaktniederlagen einstecken müssen. Am zweiten Spieltag mussten sie sich dann mit einer Punkteteilung zufriedengeben. Im Nachbarschaftsduell am Sonntag trennten sich die Spvgg 06 Ketsch und der SV 98 Schwetzingen nun 1:1. Schwetzingens Zimmermann erzielte in der 22. Minute die Führung, Köhler glich in der 42. Minute für die Ketscher

