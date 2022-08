Coach Schwartz hat die Qual der Wahl

Beim Sieg im DFB-Pokal in Rehden nutzte Sandhausens Ahmed Kutucu, hier gegen Alessio Arambasic (l.) und Kevin Coleman, seine Chance und erzielte beim 4:0 sein erstes Saisontor für die Schwarz-Weißen – der Stürmer war also obenauf und nicht wie in dieser Szene am Boden.