Der sechste Streich

Der SV Rohrhof holte sich in der Fußball-Kreisklasse A1 den sechsten Sieg in Folge. Auch die Spvgg 06 Ketsch II und der FC Badenia Hirschacker blieben unbesiegt.

FC Türkspor Mannheim II – Spvgg 06 Ketsch II 2:2 (1:2)

Ketsch II erwischte den besseren Start: Christopher Ries ging den Türkspor-Schlussmann energisch an und zwang ihn zu einem Pressschlag, der zum 0:1 im Tor landete (5.). Erneut Ries zeichnete auch für das 0:2 verantwortlich, als er einen schönen Angriff abschloss (35.). In der Folge ließen die Gäste mehrere hochkarätige Chancen zur Vorentscheidung ungenutzt. In der Schlussphase des ersten Durchgangs verwerteten die Mannheimer einen Konter durch Cömert zum 1:2-Anschlusstreffer (39.). Direkt nach dem Seitenwechsel verpasste der FC Türkspor II bei zwei Großchancen den möglichen Ausgleichstreffer. In der 89. Minute brachten sich die Ketscher selbst um den Lohn, als sie den Ball nicht entscheidend klärten und ihm stattdessen Schoheib Azad vor die Füße legten, der per Sonntagsschuss zum 2:2 traf.

MFC 08 Lindenhof II – SV Rohrhof 2:3 (0:1)

Wieder einmal musste SV-Trainer Andrés Medina López die Elf aufgrund von Krankheiten und Verletzungen umbauen. Dennoch lief das Spiel nach Maß. Daniele Parisi erzielte in der 31. Minute das 0:1. Nach der Halbzeitpause dominierte Rohrhof weiter, legte sich die Eier aber selbst ins Nest. Nach einem Fehler in der Hintermannschaft hatte Lindenhofs Nico Jehle freie Bahn und verwandelte zum 1:1 (60.). Aber Oliver Niemiro (73.) und Yannick Drexler (84.) stellten mit den Toren zum 1:2 und 1:3 die Weichen auf Sieg für die Gäste. Kurz vor Spielende verkürzte Eric Chittka für den MFC II auf 2:3 - ein Treffer, der jedoch nur noch kosmetischer Natur war.

FK Bosna Mannheim – FC Badenia Hirschacker 2:3 (1:2)

Nach einem langen Abschlag agierte Hirschacker zu passiv, ein Steckpass erreichte Almedin Besic, der zum 1:0 traf (7.). In der 29. Minute traf Pascal Roth per Freistoß zum 1:1. Danach war der FC Badenia spielbestimmend. Yozgyur Bilyanov spielte einen tiefen Ball in die Spitze und Serkan Cukurova schob zum 1:2 ein (44.). Nach Wiederanpfiff knüpften die Hirsche daran an, nach gutem Pressing und Ballgewinn stand Jan Eppel goldrichtig und schob zum 1:3 ein (49.). In der 70. Minute dezimierte sich das Heimteam nach einer Roten Karte selbst. Dennoch konnte der FK Bosna Mannheim aus einer vermeintlichen Abseitsposition heraus durch Ahmed Aletic (73.) auf 2:3 verkürzen. Danach hatte der FC Badenia die Spielkontrolle, war aber auf dem Weg zum vierten Tor zu nachlässig. In der Nachspielzeit kassierten die Mannheimer einen weiteren Platzverweis (90.+3). wy