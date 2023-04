Ehrenamtspreis für Philipp Merkel vom SC Olympia Neulußheim

Neulußheim. Neun engagierte Persönlichkeiten zeichnen der Deutsche Fußball-Bund (DFB) und der Badische Fußballverband (BFV) mit dem DFB-Ehrenamtspreis aus. Sie werden am Samstag und Sonntag gemeinsam mit den Preisträgern aus Württemberg und Südbaden beim „Dankeschön-Wochenende“ in die Sportschule Schöneck geehrt. Zehn Nachwuchsehrenamtler freuen sich außerdem über die Ehrung als Fußballhelden und eine Einladung zu einer Bildungsreise nach Spanien - darunter ist Philipp Merkel vom SC Olympia Neulußheim.

Sven Wolf, BFV-Vizepräsident für Gesellschaftliche Verantwortung, freut sich: „Ich bin sehr froh über die beiden Wettbewerbe,durch die wir gemeinsam mit den Vereinen „Danke“ an verdiente Ehrenamtliche sagen können. Alle Preisträger sind außergewöhnlich und stehen stellvertretend für das gesamte, überwältigende ehrenamtliche Engagement in Fußballbaden. Alle haben maximale Wertschätzung verdient!“

Auf die Nachwuchsehrenamtler wartet ein besonderes Erlebnis. Vom 15. bis 19. Mai fahren sie mit den Fußballhelden aus ganz Deutschland an die Costa Brava bei Barcelona. Gemeinsam mit „Komm mit“ bietet der DFB dort eine Bildungsreise mit abwechslungsreichen praktischen und theoretischen Einheiten, welche die Jugend-Trainer und -leiter in ihrer Vereinsarbeit unterstützen.

Philipp Merkel „engagiert sich beim SC Olympia Neulußheim über das normale Maß hinaus“, lobt die stellvertretende Jugendleiterin Stefanie Ternes. Er ist Spieler, Trainer mehrerer Mädchen- und Jungen-Mannschaften, Turnierleitung und Schiedsrichter. Auch bei den Feriencamps wirkt er jedes Jahr bei Organisation und Gestaltung mit. Außerdem bietet er am Mittag die Betreuung der Schüler bei den Hausaufgaben an. Seit dem Frühjahr hat er darüber hinaus die Position des Beisitzers im Vorstand übernommen. „Er fungiert als Bindeglied zwischen Jugend und Aktivität. Er hat Vorbildfunktion für alle Kinder und Jugendlichen, Jungs und Mädels im Verein“, so Ternes. Nach seinem Abitur hat er sich für eine FSJ-Stelle im Verein entschieden. „Die Auszeichnung als Fußballheld ist eine große Ehre für mich sowie ein Zeichen der Anerkennung meines Engagements. Ganz besonders freue ich mich auf den Austausch mit den Referenten und anderen Fußballhelden aus dem ganzen Land. Ich bin gespannt auf die vielen Eindrücke und neuen Impulse, die wir im sonnigen Spanien bekommen werde.