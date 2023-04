Frei Holz Plankstadt steigt in die Bundesliga auf

Am Samstagabend kurz vor 18 Uhr war es vollbracht. „1. Liga, Plankstadt ist dabei“, schallte es durch die Kegelbahn von Straubing. Die 35 mitgereisten Fans von Frei Holz Plankstadt waren aus dem Häuschen. Und da Olympia Mörfelden und der SK Markranstädt ebenfalls den Bundesliga-Aufstieg schafften, sorgten auch deren Fans für eine grandiose Stimmung. Jubeltänze, Bengalos vor der Halle und Schlachtgesänge „Nie mehr 2. Liga!“

Es war die Krönung einer herausragenden Saison von Frei Holz Plankstadt, das als Neuling den Meistertitel in der 2. Bundesliga Süd errungen hatte und nun in der Aufstiegsrunde mit den Meistern aus Ost und Mitte sowie dem Bundesliga-Achten Lorsch mindestens den dritten Platz belegen musste, um den Sprung ins deutsche 120-Wurf-Oberhaus zu schaffen. Das gelang, und etwas überraschend erwischte es Lorsch, das nun eine Klasse tiefer muss. „Die drei Meister hatten wahrscheinlich eine andere Motivation, da ist dann auch viel Kopfsache“, sagte Plankstadts Sportwart Andreas Tippl. Bereits um 6.30 Uhr trafen sich die Plankstadter zu einem Aktivierungslauf, dann gab es Frühstück und um 10 Uhr ging es los. Die vier Teams trafen in zwei Spielen mit reiner Kegelwertung aufeinander.

In beiden Partien legte Plankstadt einen guten Start hin, ausgerechnet Tippl und Daniel Zirnstein hatten aber einige Durchhänger. Nach dem ersten Spiel herrschte noch Hochspannung. Markranstädt führte mit einem einzigen Kegel vor Lorsch, 13 vor Plankstadt und 15 vor Mörfelden.

Lokalsport Frei Holz Plankstadt feiert Aufstieg 01:37 Mehr erfahren

Im zweiten Spiel legte Kai Schneider fulminant los und erzielte 606 Kegel. Doch auch die ersten beiden Mörfeldener, Sven Völkl und Robert Nägel, übertrafen die 600er Marke, ebenso Tobias Schröder von Markranstädt (608). Spätestens ab der zweiten Bahn musste Lorsch abreißen lassen, und während sich Mörfelden in einen Rausch spielte, lieferten sich die Sachsen und Plankstadt einen heißen Kampf um Platz zwei. Mörfeldens Vorteil war die enorme Ausgeglichenheit, auch Plankstadt spielte sehr geschlossen. Mit den 619 Kegeln des Ex-Eppelheimers Marlo Bühler stand Mörfeldens Sieg endgültig fest, Veit Tänzer sicherte mit der Tagesbestleistung von 622 Kegeln Markranstädt den zweiten Platz. Plankstadt distanzierte Lorsch schließlich klar.

Nun ist Plankstadt also wieder erstklassig. 2002 war Frei Holz nach Jahren des Erfolges mit deutschen Meisterschaften und Weltpokalsiegen aus der DKBC-Bundesliga abgestiegen. „Damals bin ich Sportwart geworden“, erzählte Andreas Tippl. Das ist er bis heute. Mit Gründung der Deutschen Classic-Kegler Union (DCU) im Jahr 2012 startete Plankstadt im 200er Bereich und schaffte hier den Aufstieg.

Nun geht es wie früher gegen die großen Namen Rot-Weiß Zerbst (noch immer deutscher Serienmeister), Victoria Bamberg, Olympia Mörfelden oder Raindorf. Dafür braucht Plankstadt aber noch Verstärkungen. Jens Petri wird mit dem Kegeln aufhören, Manfred Lorenz muss voraussichtlich seine Karriere verletzungsbedingt beenden. „Wir haben nur noch sechs Spieler“, sagte Tippl, der aber überzeugt ist, dass seine Mannschaft gegen die vier unteren Teams mithalten kann. Da in der Bundesliga Plattenbahnen vorgeschrieben sind, muss Frei Holz die Bahnen in der Mehrzweckhalle bis September noch austauschen oder auf eine Ausnahmegenehmigung hoffen. „Ich finde solche Vorschriften in einer Randsportart schade und nicht sinnvoll“, meinte Tippl, doch das spielte im Moment der großen Freude keine Rolle.

Spiel 1: 1. SK Markranstädt 3535 Kegel, 2. Nibelungen Lorsch 3534, 3. Frei Holz Plankstadt 3522 (Habicht 591, Schneider 590, Koch 596, Zirnstein 575, Schränkler 609, Tippl 561), 4. Olympia Mörfelden 3520.

Spiel 2: 1. Mörfelden 3585, 2. Markranstädt 3498, 3. Plankstadt 3452 (Schneider 606, Habicht 574, Koch 567, Zirnstein 570, Schränkler 569, Tippl 566), 4. Lorsch 3373. Gesamtergebnis: 1. Mörfelden 7170 Kegel, 2. Markranstädt 69996, 3. Plankstadt 6904, 4. Lorsch 6746.