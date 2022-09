Heimspiel für TG Mannheim

Das große Turnwochenende in Ketsch steht quasi vor der Tür. Vor allem am Samstag, 1. Oktober, ist Spitzensport angesagt, wenn zuerst die Mannschaften der 2. Bundesliga (11 Uhr) und dann die 1. Bundesliga (16 Uhr) mit den Topathletinnen wie Elisabeth Seitz, Emma Malewski oder Pauline Schäfer-Betz an den Start gehen.

Dabei ist dann auch das Team der TG Mannheim, für das es der Heimwettkampf des Jahres ist. „Wir hoffen daher auf viele Zuschauer aus Mannheim und der Region die unser Team in der Ketscher Neurotthalle lautstark unterstützen“, sagt Joachim Fichtner. Der Ketscher ist nicht nur Sportvorstand der TG, sondern auch einer der Verantwortlichen, die das 150. Jubiläumsjahr des Turngaus organisieren. Die TG-Mannschaft geht verletzungsbedingt ziemlich gehandicapt an den Start. Ziel mit dem extrem jungen Team, das durch die 14-jährige Ukrainerin Marta Chefranova verstärkt wird, ist deshalb allein der Klassenerhalt. ali

Info: Karten für die Bundesliga-Wettkämpfe gibt es noch an der Tageskasse – für Erwachsene ab 12 Euro, für Ermäßigte ab 7 Euro.