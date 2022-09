HSG muss die Defizite aufarbeiten

Für zwei der drei Handball-Männer-Badenligisten aus dem Verbreitungsgebiet unserer Zeitung begann die Saison mit einem Erfolgserlebnis. Genau diese beiden siegreichen Teams, die TSG Eintracht Plankstadt und die HG Oftersheim/Schwetzingen II, müssen an diesem Wochenende auswärts antreten.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Hingegen hat die HSG St. Leon/ Reilingen nach der herben Niederlage in Viernheim nun Heimrecht gegen Aufstiegsaspirant SG Heidelsheim/Helmsheim. Eine sehr kompakte Defensive und eine durchschlagskräftige Offensive sind Markenzeichen der SG H/H. HSG-Trainer Martin Schnetz wird mit der Mannschaft die Defizite aufarbeiten müssen und auch an die Einstellung der Spieler appellieren. Vor allem im Defensivbereich ist ein aktiveres und kompakteres Agieren dringend vonnöten. In der Offensive muss das Team beweglicher, variabler und effektiver auftreten, um die Punkte zu behalten.

Die HG II ist am Samstag (20 Uhr) zu Gast bei der neu gegründeten Spielgemeinschaft Rot/Malsch. „Wir müssen uns auf eine harte, kämpferische Partie einstellen. Wir müssen Tempo reinbringen, ekliger in der Abwehr auftreten, das hat uns letzte Woche gefehlt“, sagt Trainer Jan Philipps.

Mehr zum Thema Handball-Badenliga Gleich eine hohe Hürde Mehr erfahren Schwetzinger Zeitung Plus-Artikel Handball-Badenliga Frauen Höly-Truppe wird hoch gehandelt Mehr erfahren

Die TSG Eintracht Plankstadt ist am Samstag (17.30 Uhr) beim TV Friedrichsfeld zu Gast, der noch kein Saisonspiel absolviert hat. ali/zg